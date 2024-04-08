Мнение: Перепроизводство элит: почему США обречены, а Россия — нет

На днях я сослался на две статьи Петра Турчина — одного из главных мыслителей современных США (ссылка). Кратко напомню: профессор Турчин пользуется большим весом в научной и политической среде, так как его прогнозы сбываются. Прямо сейчас профессор прогнозирует очередной период «нестабильности» на Западе, в том числе в Соединённых Штатах. Одна из главных причин подступающей катастрофы — перепроизводство элит. Слишком много образованных, обеспеченных и амбициозных хищников из хороших семей претендуют на слишком маленькое количество высоких властных кресел.

Господин Турчин — это важное явление современности, так что я рекомендую прочесть хотя бы те две статьи по ссылке, чтобы в составить общее представление о его теории. Кстати, родился Пётр Турчин в нашем Обнинске, учился в МГУ. В 1977 его отца, диссидента Валентина Турчина, советская власть выдавила в Израиль, и за компанию с отцом поехал и Пётр Турчин. В те годы Израиль был перевалочной базой для эмигрантов, так что из Израиля семья учёных отправилась в США.

Валентин Турчин — фигура спорная. С одной стороны, это крупный советский учёный, физик и кибернетик, создатель языка программирования Рефал, ориентированного в том числе на работу с искусственным интеллектом. Знаменитую книгу «Физики шутят», кстати, редактировал тоже Валентин Турчин. С другой стороны, твёрдый оппозиционный настрой привёл его сначала к конфликту с советской властью, к созданию и распространению самиздата, а потом и к сотрудничеству с печально знаменитыми американскими структурами, такими как Эмнести Интернейшнл. Полагаю, историю семьи Турчиных следует считать провалом брежневской политики: грамотно организованный загончик свободомыслия, в котором советские учёные могли бы обсуждать проблемы своих отраслей и требовать справедливых реформ, направил бы кипучую энергию диссидентов в конструктивное русло. Если бы при Брежневе такой безопасный загончик удалось создать, старший и младший Турчин — равно как и многие другие представители креативной общественности — всерьёз задумались бы об эмиграции только в ельцинские времена.

Теперь, когда с необходимым вступлением покончено, немного о перепроизводстве элит.

В сталинском СССР проблему понимали очень хорошо — возможно, Иосиф Виссарионович изучал в семинарии Аристотеля и помнил главный принцип тиранов: «вырывать выдающиеся колосья». Процитирую знаменитый фрагмент (ссылка):

Кн. 3, VIII, 3. Согласно мифологическому преданию, по той же самой причине аргонавты покинули Геракла: корабль Арго не пожелал везти его вместе с прочими пловцами, так как он намного превосходил их. Равным образом нельзя признать безусловно правильными и те упреки, которые делались по поводу тирании и совета, данного Периандром Фрасибулу: рассказывают, что Периандр ничего не сказал в ответ глашатаю, посланному к нему за советом, а лишь, вырывая те колосья, которые слишком выдавались своей высотой, сравнял засеянное поле; глашатай, не уразумев, в чем дело, доложил Фрасибулу о том, что видел, а тот понял поступок Периандра в том смысле, что следует убивать выдающихся людей.

К примеру, в 1924 в Политбюро умышленно сокращало количество студентов, цитирую, «ввиду невозможности для Республики использовать всё количество оканчивающих студентов различных категорий по их специальностям в ближайшие годы» (ссылка). Отчисляли, разумеется, в первую очередь «враждебный элемент», то есть выходцев из образованных семей. Также власти постоянно повышали плату за обучение, чтобы народ отчислялся из вузов и сам.

Позже Сталин ещё неоднократно прореживал ряды элит и гипоэлит — во время репрессий под карательный каток попадало в первую очередь начальство, причём любое, начиная от колхозных бригадиров. Массовое «кровопускание» ослабило страну и нанесло обществу не зажившую до сих пор рану, однако серьёзно укрепило личную власть вождя: основную массу «буйных» или репрессировали, или поощрили серьёзным повышением, позволив занять места своих менее удачливых предшественников.

Хрущёв остановил эту страшную машину, выдав классу номенклатуры надёжную защиту от уголовного преследования. Начиная с 1955 года, даже полностью заваливший работу или явно проворовавшийся директор завода рисковал уже всего лишь понижением в должности, то есть перемещением в качестве директора на какой-нибудь другой, меньших размеров завод. Посадки и расстрелы стали исключением, а не правилом. Эта постсталинская снисходительность имела побочный эффект: места сверху перестали освобождаться, социальный лифт со скрежетом встал. Народ поневоле бросился получать высшее образование и читать умные книги, так как повышение культурного уровня осталось одним из немногих доступных способов поднять свой статус. Как итог, поздний СССР получил огромную прослойку недовольных, которые были убеждены, что заслуживают лучшего. Чуть позже это массовое убеждение в собственной недооцененности — во многом справедливое убеждение — внесло свой разрушительный вклад в закономерную гибель СССР.

Сейчас у нас конкретно этой проблемы нет: спасибо капитализму. Работает масса социальных лифтов, на любой вкус и характер: можно зарабатывать деньги, можно заниматься политикой, можно вести свой блог на Ютубе, в конце концов. Так как с распада СССР прошло всего лишь 30 лет, конкуренция в России всё ещё слабая, подняться наверх относительно легко.

В США ситуация другая. Там слишком много амбициозных людей, которые имеют отличное образование, хорошие связи и боевой характер, и которых уже не устраивает классическая американская мечта в виде дома, лужайки, семьи и автомобиля. Эти господа видят себя в должности ректора, в должности заместителя губернатора, в должности окружного прокурора — не меньше. Однако на каждую высокую должность приходится сейчас по 20 достойных претендентов, так что американцам не остаётся ничего другого, кроме как готовиться к серьёзной драке друг с другом…

Читатель пишет мне, что в России тоже в итоге назреет аналогичная проблема. Цитирую из письма:

Государственный строй в России изменился, список престижных специальностей изменился, но проблема осталась. На престижные специальности учат намного больше студентов, чем потом есть для них рабочих мест. Часть выучившихся остаются планово несчастными (а если они имеют склонность винить власть в своих бедах — то и оппозиционно настроенными).

В производстве автомобилей заводу не придёт в голову заказывать двигателей в 10 раз больше, чем карданных валов — на том основании, что двигатель стоит дороже.

Но перепроизводство юристов продолжается в России и сегодня. В меньших темпах, чем раньше — государство иногда сокращает бюджетные места в наиболее бестолково готовящих юристов вузах, — но перекос остаётся такой, что даже отдельную статью в Википедии об этом сделали (ссылка).

Какой выход из этой проблемы вижу я?

Перекладывать риск того, что абитуриент потом не устроится на разумно оплачиваемую работу по специальности — на вуз.

Полагаю, если бы вуз понимал, что он получит оплату (неважно, из российского бюджета или непосредственно от студента) — лишь когда и если тот устроится и будет работать по специальности на разумно оплачиваемой работе — он бы изменил свою политику в двух аспектах:

а) перестал бы принимать тех, про кого сразу ясно, что они ничего не выучат (например, пришли за отсрочкой от армии или по желанию родителей);

б) стал бы лучше учить (и вообще больше интересоваться, что нужно работодателям от соискателей работы).

За рубежом такая форма оплаты называется FEA = Future Earnings Agreement (в праве Великобритании) или ISA = Income Share Agreement (в праве США). Студент обучается бесплатно, а потом отчисляет процент от своей зарплаты в течение скольки-то лет.

Вот некоторые примеры (пример 1,пример 2,пример 3).

Попробовал найти исследование эффективности такой формы оплаты обучения — но нашёл лишь исследование 7639 таких контрактов в США на предмет «нет ли ущемления прав меньшинств при оплате образования по такой модели» (ссылка).

Есть и попытка создать торговую площадку для студентов и для спонсоров, готовых в этих студентов вложиться (ссылка 1,ссылка 2).

В России пока что, насколько я вижу, таких контрактов нет, и даже не вполне ясно, как оформить их с точки зрения законодательства. Нахожу это ошибкой.

На мой взгляд, хороших решений тут нет. Чем эффективнее будет наша система образования, тем хуже будет в итоге стране. Образованные люди портят демографию и охотно участвуют в оппозиционных непотребствах, так как считают, будто натруженные за годы учёбы мозоли на пятой точке дают им право на власть. Логика тут такая:

1. Образованные люди должны руководить необразованными.

2. У меня есть диплом гендеролога-пиявкотерапевта.

3. Следовательно, мне положена руководящая должность.

Если руководящей должности такому выпускнику вуза (или кандидату наук) не дают, тот начинает возмущаться несправедливостью, вешает на лацкан белую ленту и идёт свергать «режим». При этом многих образованных людей скромными должностями удовлетворить невозможно: им нужно место в топ-менеджменте корпораций и миллионные доходы, не меньше.

Два очевидных решения проблемы — массовые расстрелы и запрет образования для женщин — настолько плохи, что их даже нет смысла обсуждать, это путь в никуда. Однако если проблему не решать, то каждые 50 лет в государстве будет разражаться кризис по Турчину: не такой жуткий, как массовые расстрелы, но всё же разорительный и разрушительный для страны. При этом конкретно для США профессор Турчин прогнозирует сейчас большую кровь — революцию, гражданскую войну, что-то вроде ленинской разрухи 1918-1924 годов. Шансы избежать так называемого «макронасилия» (это термин) у Америки — 10-15%. Трагические события должны развернуться в ближайшие 10 лет, так что масштаб бедствия нам ещё только предстоит оценить.

Всё это очень грустно, однако есть в происходящем и пара оптимистичных нот.

Во-первых, господин Турчин — всего лишь человек, он может ошибаться. Ошибка в прогнозах тем более вероятна, что современные технологии изменили наше общество очень сильно: по целому ряду показателей мы сейчас отличаемся от человечества 1920-х годов драматически. Из очевидного — развитые страны переживают серьёзнейший кризис рождаемости, что делает общества стабильнее (на нынешнем этапе развития болезни, во всяком случае).

Во-вторых, хоть Россия и движется в общую ловушку, однако США и Евросоюз зашли по гибельному пути дальше нас. Если мы будем внимательно изучать опыт американцев, у нас есть хороший шанс найти рабочее лекарство от катастрофы. Напомню: революция 1917, ставшая главной трагедией 20-го века для нашего государства, побудила страны Запада изменить внутреннюю политику таким образом, что большая их часть успешно сопротивлялась миазмам марксизма примерно до 1970-х годов.