 

Рупор кремлевской пропаганды: Выявлена связь террористов, атаковавших “Крокус Сити Холл”, с украинскими спецслужбами

08.04.2024, 18:56, Разное
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Выявлена связь террористов, атаковавших "Крокус Сити Холл", с украинскими спецслужбами (с) Следственный Комитет РФ

Таким образом ранее озвученные заявления Патрушева и Бортникова о причастности Украины теперь обретают форму официальных обвинений, под которые подводится юридическая база, что в свою очередь даст возможности как для дальнейших дипломатических и информационных заявлений, так и для тех или иных действий направленных в отношении как Украины, так и украинских спецслужб в частности.

Версия с организационной ролью ИГИЛ, которую пытались продвигать США таким образом отбрасывается.
Связь рядовых исполнителей с ИГИЛ малозначительный факт по сравнению с тем, кто организовал теракт.

Источник: Colonel Cassad


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