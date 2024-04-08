Рупор кремлевской пропаганды: Выявлена связь террористов, атаковавших “Крокус Сити Холл”, с украинскими спецслужбами
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Выявлена связь террористов, атаковавших "Крокус Сити Холл", с украинскими спецслужбами (с) Следственный Комитет РФ
Таким образом ранее озвученные заявления Патрушева и Бортникова о причастности Украины теперь обретают форму официальных обвинений, под которые подводится юридическая база, что в свою очередь даст возможности как для дальнейших дипломатических и информационных заявлений, так и для тех или иных действий направленных в отношении как Украины, так и украинских спецслужб в частности.
Версия с организационной ролью ИГИЛ, которую пытались продвигать США таким образом отбрасывается.
Связь рядовых исполнителей с ИГИЛ малозначительный факт по сравнению с тем, кто организовал теракт.
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Источник: Colonel Cassad
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