 

В России введут уголовную ответственность за подсчёт калорийности пищи без соответствующей лицензии

08.04.2024, 18:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Самовольный расчёт калорийности пищи, а также содержания в ней белков, жиров и углеводов станет уголовно наказуемым после вступления в силу закона «О вычислениях калорийности блюд», принятого сегодня Госдумой в третьем чтении.

С 1 мая определять калорийность того или иного блюда смогут только обладатели лицензии Роспотребнадзора.

Наказание за расчёт КЖБУ в личных целях может составить до полутора лет колонии-поселения, а если это делается с использованием служебного положения в корыстных целях, то речь пойдёт уже о пяти годах. Для того, чтобы законно рассчитать калорийность пищи, необходимо будет подать заявку в Роспотребнадзор. В течение 14 рабочих дней к заявителю выедет дипломированный эксперт и при помощи сети «Интернет» определит калорийность блюда.

Закон также предусматривает ответственность фитнес-тренеров за дачу рекомендаций относительно количества потребляемых калорий и питательных веществ: такая деятельность будет наказываться отзывом диплома физкультурного университета и общественными работами.

– Из-за неквалифицированных расчётов КЖБУ страдает здоровье нации, – говорит автор законопроекта Святослав Гуревич. – Взять, к примеру, мою жену. Она считала калории в моём обеде и постоянно запрещала мне есть омаров, чёрную икру и трюфели. Теперь страх перед уголовным преследованием заставит её прекратить эту незаконную и возмутительную деятельность. Уверен, с такой же проблемой сталкиваются миллионы россиян, которым теперь никто не будет мешать есть в своё удовольствие.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Нейтральная олимпиада

08.04 / Мнение «аналитика»: О признанной победе России… Украинский главком врать не станет?

08.04 / Начальники поездов РЖД получили право крестить родившихся в пути детей

08.04 / Врач Улакина назвала лучшие продукты для улучшения потенции

08.04 / Мнение: Перепроизводство элит: почему США обречены, а Россия — нет

08.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Выявлена связь террористов, атаковавших “Крокус Сити Холл”, с украинскими спецслужбами

08.04 / Врач Кашух: водопроводная вода приводит к заражению опасными болезнями

08.04 / Мнение: Упадочная Британия: загаженная Темза, стагнация и рецессия

08.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Турция выгоняет граждан Таджикистана

08.04 / ИБ-эксперт Батранков: Telegram-профили россиян крадут через Wi-Fi в аэропортах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика