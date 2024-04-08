В России введут уголовную ответственность за подсчёт калорийности пищи без соответствующей лицензии

Самовольный расчёт калорийности пищи, а также содержания в ней белков, жиров и углеводов станет уголовно наказуемым после вступления в силу закона «О вычислениях калорийности блюд», принятого сегодня Госдумой в третьем чтении.

С 1 мая определять калорийность того или иного блюда смогут только обладатели лицензии Роспотребнадзора.

Наказание за расчёт КЖБУ в личных целях может составить до полутора лет колонии-поселения, а если это делается с использованием служебного положения в корыстных целях, то речь пойдёт уже о пяти годах. Для того, чтобы законно рассчитать калорийность пищи, необходимо будет подать заявку в Роспотребнадзор. В течение 14 рабочих дней к заявителю выедет дипломированный эксперт и при помощи сети «Интернет» определит калорийность блюда.

Закон также предусматривает ответственность фитнес-тренеров за дачу рекомендаций относительно количества потребляемых калорий и питательных веществ: такая деятельность будет наказываться отзывом диплома физкультурного университета и общественными работами.

– Из-за неквалифицированных расчётов КЖБУ страдает здоровье нации, – говорит автор законопроекта Святослав Гуревич. – Взять, к примеру, мою жену. Она считала калории в моём обеде и постоянно запрещала мне есть омаров, чёрную икру и трюфели. Теперь страх перед уголовным преследованием заставит её прекратить эту незаконную и возмутительную деятельность. Уверен, с такой же проблемой сталкиваются миллионы россиян, которым теперь никто не будет мешать есть в своё удовольствие.

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