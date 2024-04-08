Мнение: Упадочная Британия: загаженная Темза, стагнация и рецессия

1. Британия возвращается во времена Великого лондонского зловония 1858 года, событиям которого посвящена заглавная карикатура тех лет, на которой изображены речной бог Темзы и знаменитый физик Майкл Фарадей. В тот год из-за скопившихся в Темзе и по её берегам нечистот лето оказалось для британцев особенно вонючим. Сейчас до летней жары ещё далеко, однако Темза снова загажена из-за многолетней деградации канализационной инфраструктуры. Великое зловоние обещает повториться. Кримсональтер пишет (ссылка):



…авторитетный The Guardian сообщает, что в Великобритании наблюдаются признаки упадка:

«Две команды, участвовавшие в субботней традиционной лодочной гонке Оксфорд — Кембридж [прим. Кримсон: для британцев — особенно богатых — это культовое спортивное событие], были предупреждены об опасном уровне кишечной палочки в Темзе. Рекомендовано было не плескаться [у финиша] и тем более не опрокидываться в лодках на радостях. Еще больше дождей в марте, исчезнувших в столичных стоках, смешалось с неочищенными сточными водами — человеческими отходами, предметами гигиены и влажными салфетками — в стареющих канализационных коллекторах Лондона и выплеснулось в виде еще большего количества неочищенных ядовитых сточных вод в столичную реку. Это была слишком наглядная метафора упадка Британии».

Авторитетная британская пресса таким образом сообщает, что то самое «Небо Лондона», которое вот уже много лет снится российским хипстерам и англофилам после прослушивания песни известной иноагентки, оказывается, пахнет говном. Но символ упадка, несмотря на (ольфактивную) мощь данного образа, заключается в более глубоком феномене.

Компания Thames Water (по-нашему: Лондон-Водоканал) — частная и была приватизирована при Тэтчер. Дальше, как утверждают британские журналисты, произошло ожидаемое:

— В компанию не инвестировали.

— Компания залезла в долги.

— Из доходов компании выплачивались акционерам конские дивиденды.

— Компания дошла до ручки, а вливание в Темзу экскрементов начало происходить с завидной регулярностью и зависеть в целом от уровня осадков.

— Компания требует от правительства разрешить увеличение тарифов для потребителей сразу на 40%, а иначе компания просто обанкротится, и правительству же будет хуже.

Казалось бы… британские журналисты из левацкого издания The Guardian должны (вместе с лейбористами-троцкистами) использовать ситуацию для того, чтобы кричать (опять) про то, что во всём виноват капитализм и Чубайс, в смысле Тэтчер… Но у них хватает рефлексии (это поразительно) посмотреть на ситуацию чуть глубже. Дело не в капитализме, а именно в упадке Великобритании, и вот почему. Цитата из той же статьи:

«То же самое происходит по всей Британии, независимо от того, кто владеет системами [канализации и водоснабжения] — частная [компания], как в Англии, или государственные [предприятия], как в Шотландии и Северной Ирландии. […] Нарастающие протесты в Англии отражаются в Шотландии и Северной Ирландии: не купайтесь, например, в Лох-Ней или у побережья Антрима после сильного дождя — вы будете плавать в неочищенных сточных водах».

Вот это — настоящий упадок. Когда адекватно функционирует государство, можно решать вопросы национализацией. Когда адекватно работает частный сектор, можно решать вопросы приватизацией. Когда адекватно не работает вообще ничего — решений никаких нет, это уже цивилизационная проблема, тут не помогут меры по изменению структуры собственности. Но это ещё не всё.

Акционеры Лондон-Водоканала, которые ободрали компанию на деньги и могут (при подходящей погоде) слегка утопить Лондон в говне — это не какие-то злобные банкиры и рвачи, а (по сути) пенсионеры, точнее, пенсионные фонды. Основными владельцами являются пенсионные фонды учителей канадской провинции Онтарио и «профсоюзный» пенсионный фонд британских университетских преподавателей.

Так вот, тотальный упадок — это когда для того, чтобы поддерживать выплаты пенсионерам условного преподавательского состава Оксфорда, нужно грабить систему ЖКХ Лондона до состояния, в котором команда Оксфорда по гребле вынуждена плавать в экскрементах. Очень наглядно получается. Британский вонючий уроборос.

2. Чтобы найти деньги на починку канализации, британцам придётся ужать жесточайшим образом другие расходы и ещё раз снять стружку с населения, которое и без того жалуется на бедность (ссылка).

Как пишут местные СМИ, реальные доходы британцев болтаются примерно на уровне 2007 года: таким образом, после финансового кризиса 2008 года были потеряны уже 17 лет экономического развития. Разогнать экономику не выходит, экономический рост мизерный, производительность труда застряла на уровне начала нулевых годов.

Вероятно, правящая сейчас Консервативная партия (тори) потеряет власть в Соединённом Королевстве на следующих выборах. Рейтинги тори обвалились, а у их противников лейбористов, напротив, выросли. Кормить народ сказками про то, как экономика поднимется после Брекзита (выхода из ЕС), после перехода на зелёную энергетику (включая закрытие всех угольных шахт) или в результате военной победы над Россией – уже не получается.

3. Сможет ли Британия вылезти из многолетнего упадочного состояния, непонятно. Перспективы мрачные, ожидаемая смена власти мало что изменит. Вот прямо сейчас впервые со времён ковида официально подтверждена рецессия британской экономики (ссылка):



Экономика Великобритании в четвертом квартале 2023 года сократилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS), представившего окончательные данные.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, также предполагал спад на 0,3%.

В третьем квартале прошлого года ВВП Великобритании уменьшился на 0,1%.

Снижение ВВП по итогам двух кварталов подряд означает, что экономика находится в рецессии. Техническая рецессия в Британии отмечена впервые со времен пандемии COVID-19 в 2020 году.

Высокая инфляция и стоимость заимствования, а также слабый внешний спрос, негативно повлияли на деловую активность в стране.

Рецессия идёт на фоне сохранения миграционного притока и роста населения, то есть на душу населения провал экономических показателей глубже — отдельно взятый средний британец живёт всё хуже и хуже.