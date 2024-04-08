Рупор кремлевской пропаганды: Турция выгоняет граждан Таджикистана
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Все граждане Таджикистана должны покинуть территорию Турции до 20 апреля, иначе будут депортированы принудительно и со штрафами.
Ранее Эрдоган после задержания таджикских террористов в Турции и на фоне теракта в "Крокус Сити" ввел визовый режим для граждан Таджикистана.
Он начинает действовать с 20 апреля.
"Друг Реджеп" разбушевался. В воздухе остался вопрос о том, почему из Турции не выгоняют граждан Сирии причастных к террористической деятельности.
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Источник: Colonel Cassad
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