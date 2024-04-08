 

Рупор кремлевской пропаганды: Турция выгоняет граждан Таджикистана

08.04.2024, 18:02, Разное
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Все граждане Таджикистана должны покинуть территорию Турции до 20 апреля, иначе будут депортированы принудительно и со штрафами.
Ранее Эрдоган после задержания таджикских террористов в Турции и на фоне теракта в "Крокус Сити" ввел визовый режим для граждан Таджикистана.
Он начинает действовать с 20 апреля.

"Друг Реджеп" разбушевался. В воздухе остался вопрос о том, почему из Турции не выгоняют граждан Сирии причастных к террористической деятельности.

Источник: Colonel Cassad


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