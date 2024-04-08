**Резкий спад выручки Apple в России в 2023 году**

Выручка Apple в РФ кардинально упала в 2023 году, говорится в данных Федеральной налоговой службы, представленных в отчетности компании. По официальной информации, она сократилась более чем в 23 раза, составив всего 3,6 млрд рублей за год. Ранее компания зарабатывала более 85 млрд рублей в год.

Уменьшение выручки отражает как снижение продаж устройств, так и убыток от абонентских платежей за различные сервисы, такие как Apple Music. Соответственно, чистый убыток Apple сократился более чем в шесть раз, уменьшившись с 6,5 млрд рублей в 2022 году до примерно 1 млрд рублей в 2023 году.

Эти изменения прямо связаны с решением Apple приостановить свою коммерческую деятельность на территории РФ после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году.