 

**Резкий спад выручки Apple в России в 2023 году**

08.04.2024, 16:30, Разное
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Выручка Apple в РФ кардинально упала в 2023 году, говорится в данных Федеральной налоговой службы, представленных в отчетности компании. По официальной информации, она сократилась более чем в 23 раза, составив всего 3,6 млрд рублей за год. Ранее компания зарабатывала более 85 млрд рублей в год.

Уменьшение выручки отражает как снижение продаж устройств, так и убыток от абонентских платежей за различные сервисы, такие как Apple Music. Соответственно, чистый убыток Apple сократился более чем в шесть раз, уменьшившись с 6,5 млрд рублей в 2022 году до примерно 1 млрд рублей в 2023 году.

Эти изменения прямо связаны с решением Apple приостановить свою коммерческую деятельность на территории РФ после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году.


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