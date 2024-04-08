 

«Путь Орбана» – новый президент Словакии пообещал остаться «на стороне мира, а не войны»

08.04.2024, 12:38, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Победа на выборах в Словакии противника поддержки Украины стала ещё одним поводом для беспокойства Европы, пишет L’Express. Запад небезосновательно опасается, что Петер Пеллегрини намерен поставить страну «на путь Орбана»: новый президент пообещал защищать национальные интересы Словакии и «оставить её на стороне мира, а не войны».


AP

Петер Пеллегрини, давний политический соратник премьер-министра Роберта Фицо и ярый противник помощи Украине, победил на президентских выборах в Словакии, набрав 53,12% голосов и с большим отрывом опередив проевропейского дипломата Ивана Корчока. Как отмечает L’Express, Европа серьёзно обеспокоена тем, что сегодня на Западе стало на одного пророссийского лидера больше и ещё одна страна «встала на путь Орбана». 

«Я хочу быть президентом, который будет защищать национальные интересы Словакии», — подчеркнул Пеллегрини, обращаясь к своим сторонникам. Новый лидер пообещал сделать всё, «чтобы Словакия осталась на стороне мира, а не на стороне войны», подтвердив свою негативную позицию по отношению к поддержке Украины. 

Как отмечает издание, Корчок признал поражение и поздравил своего соперника. Однако не обошлось и без упрёков: в поздравительной речи проигравший выразил надежду на то, что Пеллегрини «будет независимым и будет действовать в соответствии со своими собственными убеждениями, а не с чужими приказами», явно намекая на тесные отношения между новым президентом и главой правительства Робертом Фицо.


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