 

В Хельсинки прошел марш-протест против закрытия границы с Россией

08.04.2024, 12:00, Разное
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Жители Финляндии, выражающие свое несогласие с закрытием автотранспортных контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, устроили марш-протест в Хельсинки.

Ход начался у центрального железнодорожного вокзала Хельсинки и прошел через центр города к парламенту, при полицейском сопровождении. Участники акции держали в руках флаги Финляндии и плакаты с лозунгом: “Сегодня нарушены мои права – завтра нарушены твои”.

Подобные протесты прошли также 7 апреля в других городах, включая Тампере и Лаппеенранту. Организаторы сообщили, что в Хельсинки участвовали около 110 человек, в Лаппеенранте – примерно 80, а в Тампере, несмотря на дождь, собралось около 30 человек.

Напомним, что в конце февраля руководство пограничной службы Финляндии предложило навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией: КПП “Париккала” и “Инари” в городе Лиексе. Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов отметил, что связи между странами рано или поздно восстановятся.


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