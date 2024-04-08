 

Из белорусского языка уберут букву «Ў» после госпитализации московского туриста, пытавшегося её прочитать

08.04.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На конференции белорусских филологов и лингвистов в Национальной Академии наук Беларуси принято решение об исключении из белорусского языка буквы «у нескладовае» (Ў). Причина – недавняя госпитализация 36-летнего учителя русского языка из Москвы Виктора Тугова после неудачной попытки произнести название одной из станций минского метрополитена.

«Меня сразу неприятно удивило, почему на многих уличных и мемориальных табличках белорусы делают грубейшие орфографические ошибки. Но я работаю в школе, мне часто приходится проверять диктанты двоечников, пишущих так же», – рассказал россиянин.

Оказалось, что белорусы часто вместо «и» по ошибке пишут английскую «i», а на этикетках одной из марок конфет было написано «конiк», хотя изображён был кузнечик. При попытке купить арбуз мужчине продали тыкву. Такая же ситуация произошла и при покупке нескольких пар трусов: вместо нижнего белья турист получил шоколадных зайчиков. А когда Тугов указал сотрудникам минского ЦУМа на ошибочную вывеску о продаже диванов над коврами, продавцы долго смотрели на него и ушли, так и ничего не сказав.

Наконец, турист хотел спросить у людей, как пройти к станции метро «Купалаўская», но так и не смог произнести злосчастную букву «ў» и на третьей попытке получил травму языка.

«В прошлом году мы уже убрали все надписи на латинском варианте белорусского языка после несчастного случая с туристом из Санкт-Петербурга, но оказалось, что этого недостаточно. Мы продолжим работу над гуманизацией языка», – заявили в пресс-службе Академии наук РБ.

Сейчас здоровью Виктора Тугова ничего не угрожает, хоть он и не может найти так называемую «шуфлядку», куда медсестра кладет медикаменты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Александр Вучич предупредил о тяжелых вызовах перед Сербией

08.04 / Путин поручил к 1 июля решить все вопросы по строительству ВСМ Москва — Петербург

08.04 / Мнение: Мигранты и Crocus City Hall

08.04 / Соцсеть X открыла доступ к чат-боту Grok пользователям с подпиской Premium

08.04 / Российские спортсмены, признанные иностранными агентами, допущены к Олимпиаде в Париже без ограничений

08.04 / Врач предостерегла от чрезмерного употребления воды

08.04 / Трудотерапия, курс феназепама и телесные наказания: на выставке «Россия» представили программу оздоровления жителей Прибалтики

08.04 / Магическая сила, делающее тело неуязвимым для нанесения ран

08.04 / Ученые: чай улучшает мозговые связи

08.04 / Рупор кремлевской пропаганды: От скинхеда к ортодоксальному иудаизму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика