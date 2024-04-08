Из белорусского языка уберут букву «Ў» после госпитализации московского туриста, пытавшегося её прочитать

На конференции белорусских филологов и лингвистов в Национальной Академии наук Беларуси принято решение об исключении из белорусского языка буквы «у нескладовае» (Ў). Причина – недавняя госпитализация 36-летнего учителя русского языка из Москвы Виктора Тугова после неудачной попытки произнести название одной из станций минского метрополитена.

«Меня сразу неприятно удивило, почему на многих уличных и мемориальных табличках белорусы делают грубейшие орфографические ошибки. Но я работаю в школе, мне часто приходится проверять диктанты двоечников, пишущих так же», – рассказал россиянин.

Оказалось, что белорусы часто вместо «и» по ошибке пишут английскую «i», а на этикетках одной из марок конфет было написано «конiк», хотя изображён был кузнечик. При попытке купить арбуз мужчине продали тыкву. Такая же ситуация произошла и при покупке нескольких пар трусов: вместо нижнего белья турист получил шоколадных зайчиков. А когда Тугов указал сотрудникам минского ЦУМа на ошибочную вывеску о продаже диванов над коврами, продавцы долго смотрели на него и ушли, так и ничего не сказав.

Наконец, турист хотел спросить у людей, как пройти к станции метро «Купалаўская», но так и не смог произнести злосчастную букву «ў» и на третьей попытке получил травму языка.

«В прошлом году мы уже убрали все надписи на латинском варианте белорусского языка после несчастного случая с туристом из Санкт-Петербурга, но оказалось, что этого недостаточно. Мы продолжим работу над гуманизацией языка», – заявили в пресс-службе Академии наук РБ.

Сейчас здоровью Виктора Тугова ничего не угрожает, хоть он и не может найти так называемую «шуфлядку», куда медсестра кладет медикаменты.

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