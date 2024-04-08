Александр Вучич предупредил о тяжелых вызовах перед Сербией

На чрезвычайном заседании правительства президент Сербии Александр Вучич пояснил свои высказывания о потенциальной угрозе национальным интересам республики. Он обсудил два ключевых вопроса: о предстоящей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН относительно геноцида в Сребренице и о возможном принятии частично признанной республики Косово в Совет Европы.

Вучич предупредил о возможных последствиях, считая, что это может привести к серьезным потерям для Сербии, включая требования о выплате репараций. Он призвал руководство республики к действиям, предлагая создать координационную группу для противодействия этим угрозам.

Кроме того, президент Сербии планирует посетить Соединенные Штаты, чтобы выступить против голосования по резолюции о геноциде. Перед этим он может провести стратегические переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, что в конце марта Вучич высказал обеспокоенность по поводу угрозы “жизненно важным национальным интересам” Сербии. Он признал, что получил некую информацию, о которой ему трудно говорить, но не уточнил деталей.