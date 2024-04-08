Мнение: Мигранты и Crocus City Hall

В России живут и работают порядка десяти миллионов мигрантов. Из них только в Москве и Подмосковье – около одного миллиона 300 тысяч граждан других стран.

Еще одна цифра. В 2023 году из Таджикистана в Россию на заработки приехало порядка 652 тыс. человек. Большинство из них – законопослушные, трудолюбивые, скромные мужчины и женщины.

Но из-за нескольких нелюдей – непосредственных исполнителей и организаторов теракта в Crocus City Hall, оказавшихся выходцами из Таджикистана, началась настоящая травля всех таджиков.

Но проблема не в количестве приехавших в Россию на заработки. Не от мигрантов главные беды и напасти нашей страны.

Это не таджики, киргизы, или узбеки виноваты в том, что огонь в Crocus City Hall распространился стремительно. Не мигранты обеспечивали противопожарную безопасность концертного зала, не мигранты проводили проверки.

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

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