Соцсеть X открыла доступ к чат-боту Grok пользователям с подпиской Premium

Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, теперь открыла доступ к своему чат-боту Grok для пользователей, имеющих подписку Premium+. Эта информация сообщается на официальном сайте компании.

Grok – это чат-бот, обладающий генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI, также принадлежащей Маску. Он основан на большой языковой модели и был создан в ответ на появление ChatGPT от OpenAI. Grok рекламируется как чат-бот с чувством юмора, обладающий динамичным дата-сетом, состоящим из контента соцсети X.

Изначально доступ к Grok имели только подписчики тарифа Premium+, стоимость которого составляет $16 в месяц (примерно 1,5 тыс. руб. по текущему курсу). При этом базовый тариф Premium стоит в два раза дешевле.

Некоторые журналисты из TechCrunch полагают, что решение Илона Маска расширить доступ к Grok для подписчиков Premium связано с его желанием сделать этот сервис доступным для большего числа пользователей, подобно ChatGPT от OpenAI или Gemini от Google.