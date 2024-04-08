 

Врач Захарова предостерегла от чрезмерного употребления воды

08.04.2024, 8:40, Разное
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Чувство голода и жажды, особенно в жаркое время года, могут путать. Для избежания переедания и излишнего потребления калорий следует сначала убедиться, что организм не испытывает жажды, отмечает врач-эндокринолог Мария Калошина из Видновской клинической больницы Московской области.

Она подчеркивает, что вода не помогает похудеть, но контроль над количеством потребляемых калорий — ключ к успеху. Поэтому, когда возникает чувство голода, стоит сперва проверить, нет ли на самом деле жажды.

Постоянное употребление воды в течение дня помогает предотвратить чувство голода. Это также способствует лучшему пищеварению и ускоряет насыщение, отмечает Калошина.

Гипоталамус играет ключевую роль в регулировании жажды в организме. От него исходят сигналы, указывающие на потребность в жидкости.

Эксперт общей практики Татьяна Захарова предупреждает о возможных опасностях избыточного потребления воды. Она подчеркивает, что ее количество должно зависеть от индивидуальных особенностей, включая возраст, пол, физическую активность и климатические условия.

Переизбыток воды может привести к разбавлению электролитов в организме, что в свою очередь вызывает ряд проблем, включая отек мозга, мышечные судороги и бессонницу.

Кроме того, избыток воды может оказать дополнительное давление на почки, ухудшая их функцию и в конечном итоге привести к острой почечной недостаточности.


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