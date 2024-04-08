 

Трудотерапия, курс феназепама и телесные наказания: на выставке «Россия» представили программу оздоровления жителей Прибалтики

08.04.2024, 8:13, Разное
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На международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве 7 апреля был торжественно открыт павильон «Прибалтика: 10 шагов по искоренению русофобии». На экспозиции представлен подробный план оздоровления населения Латвии, Литвы и Эстонии, разработанный ведущими отечественными психиатрами, криминалистами, педагогами и историками.

«Программа санации Прибалтики предусматривает последовательную очистку сознания воинствующих русофобов, чтобы они могли вернуться к нормальной жизни. Это органичный синтез лучших советских практик и современной фармакологии», – заявил куратор экспозиции Всеволод Меркулов. 

Согласно представленной дорожной карте, всё население Прибалтики разделено на три группы — «воинствующих русофобов», «латентных русофобов» и «русских людей». Первая группа будет направлена минимум на 15 лет для прохождение лечения в оздоровительно-трудовые лагеря Магаданской области, первые из которых планируется открыть уже в мае. Латентных русофобов ожидают комфортабельные лечебно-трудовые профилактории, расположенные в экологически чистых районах Русского Севера и Дальнего Востока.

«Разумеется, русских людей никто трогать не будет, напротив, они наконец-то получат право свободно говорить на родном языке, а также безвозмездно пользоваться имуществом покинувших Прибалтику русофобов», — подчеркнул Меркулов. 

На экспозиции представлен проект барака – у каждого пациента будет отдельная койка, также предусмотрены отдельные помещения для телесных наказаний и медицинский кабинет для приёма психотропных препаратов отечественного производства. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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