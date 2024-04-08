Экс-аналитик ЦРУ – Украине светит военный переворот — а всё из-за неуступчивости Запада

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Запад демонстрирует, что не готов идти на уступки, необходимые для достижения договорённостей по Украине с Россией, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По мнению Джонсона, из-за этого перед Киевом встаёт угроза военного переворота.

Вы считаете, что у США всё под контролем, или же в итоге на Украине может произойти что-то вроде военного переворота?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Думаю, что вероятность переворота высока — тем более, что ситуация ухудшается, а попытки достичь каких-то договорённостей успеха не имеют.



Пару дней назад Шойгу, который родом из — как её там? Тулы? В общем, он родом из одной из самых суровых и криминальных республик во всей РФ — и всё же, хотя он из низов, не богат, не из зажиточной семьи, он всё же сумел поднять по карьерной лестнице, и теперь он — министр обороны. Так вот, он ответил своему французскому коллеге… Француз говорил: «Ну пожалуйста, может снова запустим то, чем мы занимались в Турции?». А Шойгу ему, по сути, ответил: «Нет, это всё уже осталось в далёком прошлом. Мы с вами сейчас поговорим — и первым делом вы могли бы прекратить обеспечивать Украине оружие и отправлять туда военных». Ну а результатом этого звонка стало то, что Макрон взял да раскритиковал их за всё, что можно — ну, обвинил во всём россиян.



В общем, это всё никаких плодов не даст. Так что РФ будет вести переговоры на собственных условиях. Ну а Запад, по-моему, пока не готов делать какие-либо уступки, которые сделать необходимо.

Дата публикации 07 апреля 2024 года.