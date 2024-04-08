 

Экс-аналитик ЦРУ – Украине светит военный переворот — а всё из-за неуступчивости Запада

08.04.2024, 8:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Запад демонстрирует, что не готов идти на уступки, необходимые для достижения договорённостей по Украине с Россией, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По мнению Джонсона, из-за этого перед Киевом встаёт угроза военного переворота.

Вы считаете, что у США всё под контролем, или же в итоге на Украине может произойти что-то вроде военного переворота?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Думаю, что вероятность переворота высока — тем более, что ситуация ухудшается, а попытки достичь каких-то договорённостей успеха не имеют.

Пару дней назад Шойгу, который родом из — как её там? Тулы? В общем, он родом из одной из самых суровых и криминальных республик во всей РФ — и всё же, хотя он из низов, не богат, не из зажиточной семьи, он всё же сумел поднять по карьерной лестнице, и теперь он — министр обороны. Так вот, он ответил своему французскому коллеге… Француз говорил: «Ну пожалуйста, может снова запустим то, чем мы занимались в Турции?». А Шойгу ему, по сути, ответил: «Нет, это всё уже осталось в далёком прошлом. Мы с вами сейчас поговорим — и первым делом вы могли бы прекратить обеспечивать Украине оружие и отправлять туда военных». Ну а результатом этого звонка стало то, что Макрон взял да раскритиковал их за всё, что можно — ну, обвинил во всём россиян. 

В общем, это всё никаких плодов не даст. Так что РФ будет вести переговоры на собственных условиях. Ну а Запад, по-моему, пока не готов делать какие-либо уступки, которые сделать необходимо.

Дата публикации 07 апреля 2024 года.


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