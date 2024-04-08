 

Мнение: Слабоумие губит Орск. И шире

08.04.2024, 2:25, Разное
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Шикарная была дамба…

Очередная дикая история – с этим «паводком» в Орске, который, похоже, превращается уже в настоящее наводнение. Конечно, на фоне происходящего на Украине сейчас всё у нас в РФ кажется ерундой – но в Орске что-то почти военное. Я поглядел – это ж весьма неслабый город, почти 200 тысяч жителей! Это ж примерно как мой московский район детства – Ивановское! Ну, пожалуй, если к нему еще прибавить пол-Перово.

Я подошел к окну, посмотрел вниз, во двор; попытался себе представить, что сейчас там внизу – вода, доходящая примерно до второго этажа. Воображение разыгралось, я стал прикидывать – а как я буду выбираться со своего девятого? Или, может, не рыпаться – до девятого-то точно не дойдет?

С другой стороны – а воду где брать? В смысле – питьевую? Смерил стоящую у стола початую пятилитровую бутыль «Архыза» – я имею слабость покупать себе эти баклаги, чтобы просто пить без кипячения. Когда не лень их тащить. Впрочем, свою нынешнюю я уже начал, там осталось лишь литра три. С тремя литрами много не протянешь! Да и, небось, газ отключат первым делом, если будет затопление. Придется выбираться, как ни крути. С козырька подъезда, скорее всего, придется сигать? И там по реке, в которую превратится Саянская, куда-то вплавь добираться?

Совершенно дикая история. И там ведь вода именно добралась до зоны многоэтажек! Я прочитал массу статей о происходящем – все пишут, что прорвало дамбу, которую как раз недавно построили на средства областного бюджета именно для того, чтобы «раз и навсегда» убрать опасность всех подтоплений во время весенних паводков. Не зря ведь говорится, что «лучшее – враг хорошего».

Пока у меня все более крепнет убеждение, что причина нынешнего потопа – как раз в этой самой дамбе! Ее начали строить в 2010, закончили в 2014. Понятно, что при строительстве что-то разворовали – но, видимо, довольно умеренно. Ведь без воровства в России вообще ничего не строят, а тут дамба простояла целых 10 лет!

Но ошибкой, похоже, была сама идея строить дамбу. Судя по фото, там получилась фактически плотина, а за ней, естественно, – водохранилище. То есть «дамба» (которую собирали в буквальном смысле из дерьма и палок, а также «грунта» – потому что у облбюджетов хронически денег ни на что нет) собрала в итоге перед собой значительные массы воды, то есть постепенно превратились в большую разрушительную силу. Так бы, без дамбы, вода б не имела возможности накапливаться – а тут дамба дала такую возможность.

Вода, значит, 10 лет доходила до нужной кондиции – ну а потом снесла преграду себе сразу в трех местах. И пошла разливаться. В МК пишут, что вода теперь может угрожать и Оренбургу!

Проблема, стало быть, не только в воровстве – а прежде всего в идиотизме. Просто – кругом слабоумные, которым, по идее, в принципе нельзя доверять играть слишком большими игрушками: они по скудоумию не только сами себя поранят, но и «случайно» большое количество своих братьев по разуму тоже подставят.

Впрочем, это и всей «большой» РФ тоже касается. Ситуация неоперабельная. Людей тем не менее все равно жалко.

Источник: Размышления вольного социолога


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