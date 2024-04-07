Российские авиакомпании начнут продавать билеты с неопределённым городом прибытия

В скором времени россияне смогут приобрести авиабилеты без определённой конечной точки следования – это нововведение в экспериментальном порядке опробуют несколько популярных авиакомпаний. Пассажиры таких рейсов при бронировании смогут выбрать только пункт и дату отправления.

Ожидается, что обладатели авиабилетов с «открытой точкой прибытия» пригодятся для доукомплектования рейсов, на которые не набралось достаточо пассажиров.

«Всегда есть определённый процент пассажиров, которым всё равно, куда лететь, – поясняет источник в одном из популярных лоукостеров. – И в то же время есть определённый процент пассажиров, которые знают, куда хотят, но на рейс по разным причинам не попадут – опоздание на посадку, проблемы у детей в школе, изменение планов на работе, бубонная чума… Причин много. Согласно задумке, первые заменят вторых».

Другой источник в сфере гражданских авиаперевозок указывает: билет из Москвы в Санкт-Петербург сейчас стоит в среднем 10 тысяч рублей, а из

Москвы в Магадан всего – 5 тысяч рублей.

«Средняя цена – 7500 рублей, её мы и

фиксируем для билета с открытой точкой прибытия. Конечно, не все хотят попасть в Магадан, но я вам так скажу: это тоже красивый город», – сказал он.

Если услуга окажется популярной, в далёкой перспективе менеджеры рассчитывают сделать такой вид билета основным, а фиксирование города прибытия станет дополнительной платной услугой.

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