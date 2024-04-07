Мнение: Россия как центр силы, ненужный Запад и как мы тормозим западный ВПК

1. Страны Запада продолжают убеждать друг друга, будто Россия слаба и вот-вот развалится: надо только чуть-чуть поднажать. Страны Глобального Юга смотрят на Россию иначе – как на один из столпов современного миропорядка (ссылка):



Президент России Владимир Путин своей политикой превратил Россию в один из новых альтернативных центров силы в мире. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

«Российский лидер Владимир Путин, который стал мишенью Запада во время войны на Украине, нарушил правила глобального статус-кво, или порядка, “основанного на правилах”, и способствовал превращению своей страны в один из наиболее эффективных альтернативных центров силы для незападных стран», — признали авторы публикации.

По мнению Sabah, антироссийская кампания Запада по ослаблению и изоляции РФ провалилась благодаря умелому руководству Владимира Путина. Результатом усилий Запада стало не поражение России, а, напротив, ускорение геополитической интеграции «незападного мира». Этому, как полагают журналисты, способствовала экономическая и военная мощь России, которую недооценили США и ЕС. В то время как боеприпасы для Украины заканчиваются, Россия успешно производит необходимое оружие и обеспечивает нужды фронта. Кроме того, ключом к успеху стала продуманная экономическая политика и стабильность национальной валюты под давлением внешних факторов. Авторы подчеркивают, что в 2023 году ВВП РФ вырос, а уровень безработицы снизился.

2. Западные страны перестали быть важнейшими торговыми партнёрами России. Они не входят уже ни в тройку, ни в пятёрку, и с трудом остаются в конце первой десятки (ссылка):



Главным торговым партнером России в прошлом году стал Китай, при этом из топ-5 стран по объему товарооборота выбыли все страны Запада. <…>

Федеральная таможенная служба РФ сообщила, что общий товарооборот страны в 2023 году составил 710,1 миллиарда долларов. Более половины из всего объема (51 процент) пришлось на страны Азии, менее четверти (23 процента) — на Европу. КНР сохранила статус крупнейшего торгового партнера России с рекордным товарооборотом в 240,1 миллиарда долларов.

С пятого на второе место в списке поднялась Индия, торговля с которой подскочила в 1,8 раза (до 64,9 миллиарда долларов), на третьей строчке — Турция (56,5 миллиарда). В первую пятерку стран, на которые пришлось 60 процентов всего российского товарооборота, также вошли Белоруссия (55 миллиардов долларов) и Казахстан (26 миллиардов долларов).

На шестом месте оказалась Южная Корея, объем торговли с этой страной составил 15 миллиардов долларов, на седьмом — Германия (12,2 миллиарда). ОАЭ поднялись с 16-й на 8-ю строчку, товарооборот за год вырос примерно до 12,1 миллиарда (на основе данных за девять месяцев). Бразилия стала девятой (17-е место в 2022 году), Нидерланды опустились на четыре позиции, на десятую строку.

3. Но всё же торговать с Западом иногда выгодно, в том числе и по военным причинам. Чем больше мы закупим на Западе компонентов и веществ для производства оружия и снарядов, тем лучше. И у нас будет больше, и им меньше останется. Дзен-канал «Время и цивилизация» пишет (ссылка):

WSJ: «Вопреки западным санкциям Россия удвоила импорт взрывчатых веществ».

Либералы, коммунисты, а также все прочие страждущие за российскую промышленность. Конечно, за убитую российскую промышленность, скажут: доигрались! Уже взрывчатку покупаем заграницей! И вот скажите, что они не правы? Да вообще, правы и правы абсолютно! Мы действительно покупаем взрывчатку заграницей.

Если быть точным, то речь о нитроцеллюлозе. Причем ее импорт возрос на 70% в 2022 году, а к середине 2023 составил 3039 тысяч тонн и останавливаться не собирается. Показатель сейчас превышает уровень 2021 года в два раза. Многие могут подумать, что у нас полный конец с промышленностью, но попрошу не торопиться.

Для начала посмотрим на страны, с которыми мы торгуем: Китай (ожидаемо), США, Германия, Тайвань и Турция. Вот вообще, удивлены? Лично я несколько удивился, когда прочитал, но не так чтобы в обморок падать, конечно, но достаточно.

За что люблю рыночные отношения так это за это. В одном месте деремся, в другом торгуем, а в третьем союзничаем. Нормальные, трезвые отношения. Такие, какими должны быть отношения между странами, а не вот этот вот идеологический упертый баран, который не видит дальше собственного носа. Дальше, кстати, поймете почему все так.

Формально данное вещество помимо бум-барабум используется в чернилах, лаках и краске. То есть нельзя сказать, что мы закупаем что-то чисто военное, нет. Хотя аналитики, в том числен табуированные, утверждают, что Россия так поступает специально.

Зачем? Вот зачем России поступать так специально и сметать с глобального рынка нитроцеллюлозу? Таки вы не поверите, но так оно и есть. <…>

…на что Запад сейчас активно жалуется? На снаряды! Жалуется, что Россия производит снарядов в три раза больше, чем Запад вместе взятый. А что нужно для производства снарядов? Нитроцеллюлоза!

Хотите смейтесь, хотите плачьте, но из-за того, что Россия закупает гигантские партии этого товара, во-первых, он дорожает. Во-вторых, на Западе он оказывается в дефиците. Из-за этого западу сложнее производить снаряды и передавать их против нас.

Многоходовочка? Да абсолютно! И самое главное, что Запад остановиться не может и продолжает продавать, несмотря ни на какие санкции! Компании находят способ обойти запреты и продать нужное нам вещество. Из-за этого…ну вы поняли.

Что, еще есть желающие покричать про убитую промышленность и зачем нам торговля с Западом? Реальность такова, что нам выгодна данная торговля. Не только из-за прямой выгоды, а вообще. Многое Запад производит недостаточно и не может нарастить производство. Включая экономические причины. Перестали же покупать газ у России, а это, знаете ли, на промышленности сильно отражается. Вот прям действительно очень сильно! Тут еще есть шанс денег заработать. <…>

В любом случае. Мы сейчас закупаем большое количество вещества и вместе с этим тормозим западный ВПК. Вечно так не будет, понятное дело. Но для старта неплохо. Да и это интересный момента для троллинга.