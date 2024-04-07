The Verge: Microsoft встроит в браузер Edge функцию контроля расхода ОЗУ

Microsoft разрабатывает новую функцию для своего браузера Edge, которая даст пользователям возможность управлять использованием оперативной памяти. Об этом пишет The Verge, ссылаясь на информацию от инсайдера Leopeva64, эксперта в области поиска новых функций Edge.

В тестовых версиях браузера обнаружен новый раздел настроек, который позволяет регулировать объем ОЗУ, выделяемый для Edge, с помощью ползунка. Минимальное значение составляет 1 ГБ, а максимальное – 16 ГБ. При установке нижнего предела пользователь получает предупреждение о возможном влиянии параметра на скорость работы браузера.

Это дополнение является шагом Microsoft в направлении удовлетворения потребностей геймеров, учитывая ранее добавленную функцию ограничения расхода ОЗУ при запуске видеоигр. Однако новая опция также будет полезна пользователям с низкопроизводительными компьютерами и ограниченным объемом оперативной памяти.

Пока неизвестно, когда Microsoft внедрит эту функцию в стабильную версию Edge.