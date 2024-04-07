The Verge: Microsoft встроит в браузер Edge функцию контроля расхода ОЗУ
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Microsoft разрабатывает новую функцию для своего браузера Edge, которая даст пользователям возможность управлять использованием оперативной памяти. Об этом пишет The Verge, ссылаясь на информацию от инсайдера Leopeva64, эксперта в области поиска новых функций Edge.
В тестовых версиях браузера обнаружен новый раздел настроек, который позволяет регулировать объем ОЗУ, выделяемый для Edge, с помощью ползунка. Минимальное значение составляет 1 ГБ, а максимальное – 16 ГБ. При установке нижнего предела пользователь получает предупреждение о возможном влиянии параметра на скорость работы браузера.
Это дополнение является шагом Microsoft в направлении удовлетворения потребностей геймеров, учитывая ранее добавленную функцию ограничения расхода ОЗУ при запуске видеоигр. Однако новая опция также будет полезна пользователям с низкопроизводительными компьютерами и ограниченным объемом оперативной памяти.
Пока неизвестно, когда Microsoft внедрит эту функцию в стабильную версию Edge.
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