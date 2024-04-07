 

The Verge: Microsoft встроит в браузер Edge функцию контроля расхода ОЗУ

07.04.2024, 16:57, Разное
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Microsoft разрабатывает новую функцию для своего браузера Edge, которая даст пользователям возможность управлять использованием оперативной памяти. Об этом пишет The Verge, ссылаясь на информацию от инсайдера Leopeva64, эксперта в области поиска новых функций Edge.

В тестовых версиях браузера обнаружен новый раздел настроек, который позволяет регулировать объем ОЗУ, выделяемый для Edge, с помощью ползунка. Минимальное значение составляет 1 ГБ, а максимальное – 16 ГБ. При установке нижнего предела пользователь получает предупреждение о возможном влиянии параметра на скорость работы браузера.

Это дополнение является шагом Microsoft в направлении удовлетворения потребностей геймеров, учитывая ранее добавленную функцию ограничения расхода ОЗУ при запуске видеоигр. Однако новая опция также будет полезна пользователям с низкопроизводительными компьютерами и ограниченным объемом оперативной памяти.

Пока неизвестно, когда Microsoft внедрит эту функцию в стабильную версию Edge.


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