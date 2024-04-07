 

Презентация смартфона Realme GT Neo6 SE с экраном на 6000 нит пройдет 11 апреля

07.04.2024, 15:50, Разное
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Компания Realme объявила о предстоящей презентации смартфона GT Neo6 SE через свою страницу в китайской социальной сети Weibo. Устройство среднего ценового сегмента, которое обладает самым ярким экраном в мире, будет представлено 11 апреля.

Официально подтверждено, что Realme GT Neo6 SE будет оснащен OLED-экраном 8T LTPO от компании BOE. Ранее Realme уже сообщала, что устройство будет иметь тонкие рамки вокруг экрана с разрешением 1,5K. Кроме того, заявлена поддержка частоты обновления изображения 120 Гц и пиковой яркости в 6000 нит, что является наивысшим показателем на рынке смартфонов на текущий момент.

Смартфон также будет обладать 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, флеш-памятью до 1 ТБ по стандарту UFS 4.0 и аккумулятором емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. За производительность устройства будет отвечать чип Snapdragon 7+ Gen 3.

Насчет стоимости Realme GT Neo6 SE информация пока отсутствует, однако прошлогодняя модель предлагалась по цене от 2100 юаней (примерно 26,8 тыс. рублей). Неизвестно, появится ли новинка на российском рынке.


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