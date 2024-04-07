iXBT: Razer представила ноутбук с Thunderbolt 5 и RTX 4090 за 450 тысяч рублей

Razer представила игровой ноутбук Blade 18, первый в мире с портом Thunderbolt 5, пишет портал iXBT.

Новый интерфейс Thunderbolt 5 с USB4 2.0 обеспечивает передачу данных со скоростью до 120 Гбит/с, превосходя предыдущие стандарты. Razer Blade 18 предлагает два варианта процессоров: Core i9-14900HX и Core i9-13950HX, практически идентичные технически. Возможны различные видеокарты — от RTX 4060 Laptop до RTX 4090 Laptop, что позволяет выбрать оптимальную конфигурацию.

Это также первый ноутбук с 18-дюймовым 4K-экраном и частотой обновления 200 Гц. Предлагаются варианты с QHD+ разрешением и частотой обновления 240 Гц, а также с частотой 300 Гц и подсветкой Mini LED.

Пользователям доступны варианты от 16 до 64 ГБ оперативной памяти и SSD от 1 до 4 ТБ. Среди прочего — интерфейсы Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7, три USB 3.2 Gen 2, один USB-C 3.2 Gen 2, RJ45, HDMI 2.1, слот для SD-карт, шесть динамиков и аккумулятор емкостью 91,7 Вт*ч с поддержкой зарядки от 280 до 330 Вт в зависимости от модели. Вес ноутбука — 3,1 кг.

Цена начальной модели Razer Blade 18 — $3,1 тыс. (около 286,5 тыс. руб.), а топовой — $4,8 тыс. (около 443,5 тыс. руб.).