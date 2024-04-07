Способствует росту волос и улучшает состояние кожи головы: польза масла семян тыквы и четыре рецепта масок

Масло тыквенных семян уже давно заслужило репутацию ценного природного средства по уходу за волосами. Его питательные свойства и ценные вещества оказывают благоприятное влияние как на сами волосы, так и на кожный покров головы.

Давайте подробнее разберемся, какие конкретно преимущества дает применение масла тыквенных семян и как его можно использовать для того, чтобы улучшить состояние волос.

Укрепление волос

Благодаря содержанию цинка, железа, магния и других минералов масло тыквенных семян провоцирует синтез кератина – основного белка волос, отвечающего за их прочность и эластичность. Постоянное применение такого масла помогает укрепить структуру волос, сделать их менее ломкими.

Стимуляция роста волос

Фитостеролы в составе масла препятствуют негативному влиянию гормона ДГТ, который запускает процесс выпадения волос. Витамины и микроэлементы улучшают кровоснабжение кожи головы, заметно ускоряя рост новых волосинок.

Придание блеска волосам

Ненасыщенные жирные кислоты в масле тыквенных семечек заполняют повреждения на поверхности волос, выравнивают чешуйки кутикулы. Это делает волосы очень гладенькими, шелковистыми, они сразу приобретают естественный блеск.

Увлажнение кожи головы

Глубоко проникая в кожу головы, масло интенсивно увлажняет и смягчает ее. Это помогает избавиться от перхоти, зуда, шелушения и других проявлений сухости.

Улучшение цвета волос

Полезные пигменты в составе масла тыквенных семечек могут слегка улучшить натуральный цвет волос, придав им более яркий и живой оттенок.

Чтобы увлажнить и укрепить волосы с помощью этого масла, можно использовать различные маски. Рассмотрим несколько рецептов.

Маска № 1 – с кокосовым и касторовым маслом

Для приготовления этой маски вам понадобятся три натуральных масла, богатых питательными веществами:

Масло семян тыквы. Касторовое масло. Кокосовое масло.

Способ приготовления:

Возьмите равные пропорции всех компонентов. Тщательно смешайте масла до получения однородной консистенции. Нанесите смесь на предварительно вымытые волосы. Нанесите маску по всей длине волос, особенно прорабатывая кончики. Накройте голову пищевой пленкой или теплым полотенцем. Оставьте маску на волосах на 30-40 минут. Хорошо промойте подогретой водой с использованием шампуня.

Эта питательная маска очень глубоко питает волосы, насыщает их полезными веществами, стимулирует рост новых волос. Регулярное применение заметно улучшит состояние прядей, придаст им силу, блеск и объем.

Маска № 2 – с алоэ

Эту маску можно приготовить из 2 натуральных компонентов:

Масло семян тыквы. Гель алоэ вера.

Способ приготовления:

Смешайте 1 часть масла семян тыквы и 2 части геля алоэ вера. Хорошенько смешайте ингредиенты, пока консистенция не станет однородной. Нанесите все на голову, слегка втирая в кожу. Распределите равномерным слоем по всей поверхности кожи. Оставьте маску на 20-30 минут для впитывания, затем смойте.

Эта охлаждающая маска оказывает противовоспалительное и заживляющее действие. Она эффективно успокаивает раздраженную кожу головы, уменьшает зуд и покраснение, увлажняет и питает фолликулы. Регулярное применение поможет избавиться от перхоти и других проблем кожи головы.

Маска № 3 – с семенами тыквы и мятой

Для приготовления этой маски вам потребуются:

Масло семян тыквы. Эфирное масло перечной мяты.

Способ применения:

Смешайте 5 мл масла тыквенных семян и 5 капель мятного масла. Аккуратно нанесите полученную смесь на кожу головы. Проведите легкий массаж подушечками пальцев по всей поверхности. Дайте смеси впитаться в течение 15-20 минут. Смойте без использования шампуня.

Эта активизирующая маска стимулирует микроциркуляцию крови в коже головы за счет свойств перечной мяты. Усиленный кровоток доставляет к волосяным луковицам больше питательных веществ из масла тыквы. В результате активизируются процессы роста новых волос.

Маска № 4 – с лавандовым маслом

Для приготовления такой маски-спрея вам потребуются:

Масло семян тыквы. Питьевая вода. Лавандовое эфирное масло.

Способ приготовления:

Возьмите 100 мл воды при комнатной температуре. Добавьте 1 чайную ложку масла из семян тыквы. Дополните 5 каплями эфирного масла лаванды. Тщательно встряхните компоненты в закрытой емкости.

Распыляйте полученный состав на вымытые полотенцем волосы, придавая им форму. Не смывайте. Спрей придаст локонам естественный блеск и шелковистость, защитит от сухости и повреждений. Используйте ежедневно для получения максимальной пользы и поддержания здоровья и красоты волос.

Масло семян тыквы – это отличное природное средство для комплексного решения проблем тусклых, слабых и выпадающих волос. Попробуйте включить его в свой уход, и волосы непременно отблагодарят вас красотой и здоровьем!