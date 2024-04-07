Мнение «аналитика»: О бомжах-иноагентах… Докатились?

Пишут, что МОК дрогнул. Его нынешний глава Томас Бах готов разрешить всем российским спортсменам участвовать в «Играх дружбы-2024». Но строго под нейтральным флагом и при условии, что они не будут бороться за призовые места. Ведь базовый принцип настоящих олимпийцев — «главное не победа, а участие».

Тем временем российский спортивный мир поделился на «чистых» и «нечистых». Первые могут поехать в Париж этим летом, а вторые оказались невъездными в столицу летней Олимпиады. И тут начались склоки.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер публично выступили против участия российских спортсменов на Олимпиаде. Первый назвал тех, кто собирающихся поехать на Игры в нейтральном статусе, «командой иноагентов». Ирина Винер высказалась ещё грубее, обозвав таких спортсменов «бомжами без флага».

В противовес им выступили чиновники. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что если российские спортсмены готовы выступать на Олимпиаде, то они должны туда ехать. «Даже если теннисисты или представители других видов спорта выступают без российского флага, мы будем радоваться их успехам. Для нас они все равно являются российскими теннисистами, которыми мы гордимся», — заявил он. Министр спорта РФ Олег Матыцин вслед за ним тоже высказал «своё» мнение. «Недопустима обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене. Мы единая спортивная семья, в этот сложный момент необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на Олимпиаде», — сказал министр, чьё высшее спортивное достижение — призовое место на соревнованиях по настольному теннису в рамках VII Спартакиады народов #СССР.

Тут, конечно, не обошлось без традиционной борьбы кремлёвских кланов за передел спортивного рынка РФ, где не только рекламные контракты, но и многочисленные стройки. И то, и другое — на многие миллиарды. Ирина Винер и Станислав Поздняков опираются на поддержку бывшей гимнастки Алины Кабаевой, а также братьев Ковальчуков. В свою очередь Минспорта — это поляна братьев Ротенбергов и главы «Газпрома» Алексея Миллера. Которые не намерены сдавать её без боя. Ну а спортсмены стали пешками в политических играх.

Тем не менее, у Винер-Кабаевой есть шанс разыграть «патриотическую» карту. В конце концов, большинству россиян трудно согласиться с Дмитрием Песковым и вслед за ним считать «своими» тех же теннисистов, которые живут, тренируются и выступают в основном за рубежом, а также имеют контракты от зарубежных спонсоров. Что в них осталось отечественного, кроме паспорта, Бог весть. Некоторые уже и по-русски говорят с акцентом. Да и среди тех, кто прошли отборочное сито в других видах спорта, немало спортсменов, фактически утративших связь с Россией. Собственно, в этом и есть главный секрет их успешного отбора на предстоящую Олимпиаду.

И если они появятся в Париже, болеть за них будете?

Или — ну их нафиг, «безродных космополитов»?

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