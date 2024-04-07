 

Студия Cyberia Nova получила 2 млрд рублей на разработку игры «Пионер-державник», посвящённую Павлику Морозову

07.04.2024, 13:33, Разное
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Российская студия Cyberia Nova и Институт развития Интернета подписали соглашение о начале работы над новой компьютерной игрой, главным героем которой станет пионер-герой Павлик Морозов.

Как рассказал генеральный директор Cyberia Nova Арсений Кулуканов, игра будет сочетать сразу несколько жанров — ролевого экшна, квеста и симулятора.

– Игрокам предстоит решать увлекательные головоломки, сражаться с кулаками и вывести на чистую воду британского шпиона. Кроме того, будет доступно управление лошадью, велосипедом и даже самолётом, – поделился планами разработчик.

Стоимость разработки «Пионера-державника» составит 2 миллиарда рублей, которые Cyberia Nova получит в виде грантов Института развития Интернета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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