Студия Cyberia Nova получила 2 млрд рублей на разработку игры «Пионер-державник», посвящённую Павлику Морозову

Российская студия Cyberia Nova и Институт развития Интернета подписали соглашение о начале работы над новой компьютерной игрой, главным героем которой станет пионер-герой Павлик Морозов.

Как рассказал генеральный директор Cyberia Nova Арсений Кулуканов, игра будет сочетать сразу несколько жанров — ролевого экшна, квеста и симулятора.

– Игрокам предстоит решать увлекательные головоломки, сражаться с кулаками и вывести на чистую воду британского шпиона. Кроме того, будет доступно управление лошадью, велосипедом и даже самолётом, – поделился планами разработчик.

Стоимость разработки «Пионера-державника» составит 2 миллиарда рублей, которые Cyberia Nova получит в виде грантов Института развития Интернета.

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