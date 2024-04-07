Российский боксер Бахрам Муртазалиев завоевал титул чемпиона мира IBF

Бахрам Муртазалиев, российский боксер, завоевал вакантный титул чемпиона Международной боксерской федерации в весовой категории до 69,9 килограмма. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмен одержал победу над немецким боксером Джеком Кулькаем в поединке, который завершился в 11-м раунде нокаутом.

В активе Бахрама Муртазалиева 22 победы, включая 16 нокаутом, при этом он ни разу не потерпел поражения. В то время как у его оппонента Кулькая 33 победы и 5 поражений.