 

Российский боксер Бахрам Муртазалиев завоевал титул чемпиона мира IBF

07.04.2024, 12:27, Разное
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Бахрам Муртазалиев, российский боксер, завоевал вакантный титул чемпиона Международной боксерской федерации в весовой категории до 69,9 килограмма. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмен одержал победу над немецким боксером Джеком Кулькаем в поединке, который завершился в 11-м раунде нокаутом.

В активе Бахрама Муртазалиева 22 победы, включая 16 нокаутом, при этом он ни разу не потерпел поражения. В то время как у его оппонента Кулькая 33 победы и 5 поражений.


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