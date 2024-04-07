 

Непрерывный рост цифровой отрасли в России: поздравление и перспективы

07.04.2024, 11:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил стабильный рост цифровой отрасли России, несмотря на введенные санкции. Он заявил это в телеграмме, посвященной 30-летию официальной регистрации национального домена .ru.

В своем поздравлении Мишустин подчеркнул, что в РФ активно разрабатываются и внедряются собственные программные решения. Он также отметил создание онлайн-платформ, заменяющих зарубежные аналоги на российском рынке. Премьер сообщил, что в 2023 году объем российской интернет-экономики увеличился на треть.

Помимо этого, разработчик сайта Кремля Артем Геллер отметил, что на сегодняшний день не наблюдается активного оттока российских IT-специалистов за границу.

Управляющий директор “Лаборатории Касперского” в РФ и странах СНГ Анна Кулашова высказала мнение, что уже в текущем году в РФ может быть создан центр исследования безопасности в сфере искусственного интеллекта.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Непрерывный рост цифровой отрасли в России: поздравление и перспективы

07.04 / Маск: без освоения новых планет человечество просуществует несколько сотен лет

07.04 / Сквоттинг, который мы заслужили: в Барнауле член КПРФ неделю прожил в чужом доме, а потом его выгнал участковый

07.04 / Блогер JerryRigEverything расцарапал и разобрал смартфон Nothing Phone 2a

07.04 / Нечто бродит по Саут-Даунсу

07.04 / В России из-за резкого роста спроса выросли цены на видеокарты

07.04 / Мнение «аналитика»: О зачётном троллинге… Ну кто ещё мог так унизить «сверхдержаву»?

07.04 / Рупор кремлевской пропаганды: О роли иностранцев в атаке на Белгородскую область

07.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Штрафы за спам-звонки

07.04 / Мнение «аналитика»: О секрете глубокого удовлетворения… Всё так просто?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика