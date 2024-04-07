Непрерывный рост цифровой отрасли в России: поздравление и перспективы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил стабильный рост цифровой отрасли России, несмотря на введенные санкции. Он заявил это в телеграмме, посвященной 30-летию официальной регистрации национального домена .ru.

В своем поздравлении Мишустин подчеркнул, что в РФ активно разрабатываются и внедряются собственные программные решения. Он также отметил создание онлайн-платформ, заменяющих зарубежные аналоги на российском рынке. Премьер сообщил, что в 2023 году объем российской интернет-экономики увеличился на треть.

Помимо этого, разработчик сайта Кремля Артем Геллер отметил, что на сегодняшний день не наблюдается активного оттока российских IT-специалистов за границу.

Управляющий директор “Лаборатории Касперского” в РФ и странах СНГ Анна Кулашова высказала мнение, что уже в текущем году в РФ может быть создан центр исследования безопасности в сфере искусственного интеллекта.