Миграционная политика Байдена угрожает нацбезопасности США

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Неконтролируемый поток нелегальных мигрантов угрожает национальной безопасности США, предупреждает в эфире телеканала Fox Business бывший исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Соединённых Штатов Чед Вулф. По словам Вулфа, администрация президента Джо Байдена не делает ничего, чтобы остановить картели, контрабандистов и любых потенциально опасных лиц, нелегальные мигранты продолжают беспрепятственно пересекать границу и свободно передвигаться по всей территории страны.

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ГРЕГ ЭББОТТ, губернатор Техаса: В прошлом месяце директор ФБР говорил о возможной террористической атаке наподобие теракта 11 сентября из-за террористов, которые пересекают нашу границу. Основная задача президента Соединённых Штатов — обеспечение национальной безопасности. Президент Байден в этом терпит неудачу. Мы чрезвычайно обеспокоены возможностью террористической атаки в Техасе или где-либо ещё в Соединённых Штатах из-за того, что террористы свободно пересекают нашу границу и администрация Байдена их не останавливает.

С нами на связь выходит Чед Вулф. Чед, известно ли нам, кто эти террористы и где они находятся?

ЧЕД ВУЛФ, бывший исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США: Нам неизвестно. По-видимому, эти люди скрываются, после того как пересекают границу, и каждый день попадают в разные части нашего общества. Даже тех, кого задерживают при пересечении границы, затем отпускают, и остаётся неизвестно, где они находятся.



Мы пытаемся проверять тех, кто пересекает границу, но нам неизвестно, где в итоге они окажутся, так как у них есть возможность свободно передвигаться по всей территории Соединённых Штатов.

Я не понимаю этого, Чед. Я правда этого не понимаю. Это явная террористическая угроза. На нас оказывают давление со всех уголков мира. В страну приезжают миллионы людей, и нам неизвестно, где они находятся. Я не понимаю, почему об этом не говорят? Почему? Почему администрация не отреагирует на это и не предпримет что-нибудь, что укрепило бы их политическую репутацию?

ЧЕД ВУЛФ: Я согласен. В декабре прошлого года и месяц назад директор ФБР давал показания, и, по сути, сказал, что все огни мигают красным. Произойдёт какой-то инцидент.



Объедините это с рассказом начальника пограничного патруля. Кто-то спросил его, что не даёт ему спать по ночам, и он ответил: «Те, кто скрывается, угроза национальной безопасности, с которой сталкивается эта страна из-за всего того, что мы видели на протяжении последних трёх лет».



Если вы сопоставите эти два факта, а также статистические данные, то увидите серьёзный повод для беспокойства. Администрация Байдена об этом знает. У них те же данные, те же показатели. И всё же они продолжают делать очень мало — если вообще хоть что-то, — чтобы остановить картели, контрабандистов и любых потенциальных лиц, которые хотят въехать в Соединённые Штаты и причинить нам вред. На границе всё идёт как обычно и люди продолжают пересекать её в рекордных количествах.

И нам нужно решить, что мы будем делать с миллионами людей, которые уже въехали в страну. Мэр Чикаго Брэндон Джонсон призывает президента Байдена выдать разрешение на работу примерно полумиллиону нелегалов. Я не вижу ничего, что ещё мы можем сделать. То есть если мы не позволим им работать, что мы будем делать? Если они целыми днями в течение многих лет будут сидеть без дела, а мы будем платить за их еду, сон, медицинское обслуживание и всё остальное. Они должны работать, не так ли?

ЧЕД ВУЛФ: Я, разумеется, понимаю беспокойство мэра. Он обеспокоен тем, что происходит, когда они сюда приезжают и попадают в такие города, как Чикаго.



Я имею в виду, что мы должны остановить этот поток на въезде в страну. Потому что как только вы начинаете выдавать разрешения на работу, как только вы ускоряете процесс получения разрешений на работу, это становится стимулом, для того чтобы в Соединённые Штаты приезжало всё больше и больше людей, если они будут думать, что получат разрешение на работу очень быстро или в ускоренном порядке.



Если продолжить предоставлять эти стимулирующие факторы, это станет ещё большим поощрением нелегальной миграции. Я понимаю, что нужно решать проблему их пребывания здесь, но также необходимо решать проблемы вдоль границы и разработать политику, которая замедлит этот невероятно интенсивный поток, чтобы мы могли разобраться в том, что происходит.



Но я не думаю, что просто продолжая выдавать разрешения на работу, пока тысячи и миллионы пересекают границу, является выходом из кризиса.

Понимаю. Чед Вулф, спасибо, всегда вам рады, до скорой встречи.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2024 года.