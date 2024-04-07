 

Маск: без освоения новых планет человечество просуществует несколько сотен лет

07.04.2024, 10:05, Разное
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Американский предприниматель Илон Маск поднял важный вопрос о судьбе человеческой цивилизации. По его словам, перспективы долгосрочного существования нашей цивилизации непосредственно зависят от ее способности стать межпланетным видом.

Маск утверждает, что если человечество сможет расширить свое пространственное присутствие на другие планеты, а затем и межзвездное, то наша цивилизация будет иметь шанс просуществовать миллионы лет. Однако, если такое развитие не произойдет, то мы можем столкнуться с возможностью выживания всего лишь несколько сотен лет.

Для достижения этой цели Маск призывает сохранять высокий уровень технологического развития, пока Марс не станет самодостаточной планетой, что, по его мнению, можно осуществить в течение 20 лет.

Важно отметить, что Маск также озвучил дату премьеры роботизированного такси от Tesla. Это произошло вскоре после сообщений о том, что компания отказалась от идеи создания недорогого массового электромобиля, но оставила планы на разработку роботизированного такси на базе своей платформы.


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