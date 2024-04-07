Сквоттинг, который мы заслужили: в Барнауле член КПРФ неделю прожил в чужом доме, а потом его выгнал участковый

Популярный на Западе сквоттинг – незаконный захват чужого жилья лицами без определённого места жительства – докатился и до России.

Семейная пара из Барнаула, вернувшись из отпуска, обнаружила, что в доме за это время завёлся 58-летний член КПРФ. В отличие от стран ЕС и США, выселить его удалось быстро и без суда.

Новый жилец заявил хозяевам дома, что не звал их, и в грубой форме велел убираться. Домовладелец хотел уже сходить к соседу за ружьём, но супруга напомнила ему: «Здесь не Флорида, выстрелишь – сядешь». Поэтому через полчаса мужчина вернулся с участковым. Вместе они выяснили, что незваный гость заселился, исходя из статьи 40 Конституции, а выселяться не намерен всё по тем же причинам. Законных владельцев дома он назвал «зажравшимися буржуями», ссылаясь на найденный в шкафчике коньяк стоимостью 4 тысячи рублей.

Сотрудник МВД вывел из дома незваного гостя и лёгкими направляющими движениями препроводил его до ближайших контейнеров для бытовых отходов. Уголовного или административного дела за этими событиями не последовало.

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