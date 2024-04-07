 

Сквоттинг, который мы заслужили: в Барнауле член КПРФ неделю прожил в чужом доме, а потом его выгнал участковый

07.04.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Популярный на Западе сквоттинг – незаконный захват чужого жилья лицами без определённого места жительства – докатился и до России.

Семейная пара из Барнаула, вернувшись из отпуска, обнаружила, что в доме за это время завёлся 58-летний член КПРФ. В отличие от стран ЕС и США, выселить его удалось быстро и без суда.

Новый жилец заявил хозяевам дома, что не звал их, и в грубой форме велел убираться. Домовладелец хотел уже сходить к соседу за ружьём, но супруга напомнила ему: «Здесь не Флорида, выстрелишь – сядешь». Поэтому через полчаса мужчина вернулся с участковым. Вместе они выяснили, что незваный гость заселился, исходя из статьи 40 Конституции, а выселяться не намерен всё по тем же причинам. Законных владельцев дома он назвал «зажравшимися буржуями», ссылаясь на найденный в шкафчике коньяк стоимостью 4 тысячи рублей.

Сотрудник МВД вывел из дома незваного гостя и лёгкими направляющими движениями препроводил его до ближайших контейнеров для бытовых отходов. Уголовного или административного дела за этими событиями не последовало.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Блогер JerryRigEverything расцарапал и разобрал смартфон Nothing Phone 2a

07.04 / Нечто бродит по Саут-Даунсу

07.04 / В России из-за резкого роста спроса выросли цены на видеокарты

07.04 / Мнение «аналитика»: О зачётном троллинге… Ну кто ещё мог так унизить «сверхдержаву»?

07.04 / Рупор кремлевской пропаганды: О роли иностранцев в атаке на Белгородскую область

07.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Штрафы за спам-звонки

07.04 / Мнение «аналитика»: О секрете глубокого удовлетворения… Всё так просто?

06.04 / Помогает при гиперпигментации и уменьшает дискомфорт от розацеа: азелаиновая кислота и ее польза для здоровья кожи

06.04 / Мнение «аналитика»: О мифе про энергопереход… Людям втридорога скормили г***но?

06.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Венская конвенция, давай до свидания!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика