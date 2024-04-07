Нечто бродит по Саут-Даунсу

Несколько свидетелей утверждают, что видели таинственное существо, бродящее по Саут-Даунсу (Великобритания). Существо описывается как рычащее, двуногое и передвигающееся с большой скоростью, пишет Mirror.

Один из свидетелей Майк Браун рассказал, что он почувствовал себя очень напряженным и почувствовал, что за ним наблюдают, когда он столкнулся с существом.

– Это было так, как будто кто-то наблюдал за мной, и мне не были рады, – рассказал он.

Другой свидетель Майкл Бриндл видел существо, бегущее рядом с озером. Он был настолько напуган, что быстро собрал свои вещи и уехал.

– Волосы у меня на руках встали дыбом, – вспоминает он.

Некоторые эксперты полагают, что существо может быть обычным бегуном по пересеченной местности или другим обычным животным, принятым за что-то более необычное в темноте. Однако другие считают, что существо может быть чем-то более зловещим.

– Это очень интересный случай, – сказал криптозоолог доктор Марк Питерс. – Существует множество различных объяснений того, что могло видеть эти свидетели, но мы не можем исключать возможность того, что это было неизвестное существо.

Расследование продолжается, и власти призывают всех, кто столкнулся с существом, сообщить об этом.