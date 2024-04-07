В России из-за резкого роста спроса выросли цены на видеокарты

В начале 2024 года спрос на видеокарты в РФ значительно возрос, увеличившись на 30–50%, что привело к повышению цен на 40%. Об этом свидетельствуют данные ритейлеров и Яндекса, опубликованные в газете «Известия».

Согласно отчету «Ситилинка», в первом квартале 2024 года интерес к видеокартам в РФ достиг исторического максимума за последние три года, а продажи за январь – март увеличились на 23% по сравнению с предыдущим годом. По денежным показателям это увеличение составило 53%. Наиболее востребованными оказались модели от Palit и Gigabyte в ценовом диапазоне от 30 до 40 тыс. рублей.

Магазины М.Видео и Эльдорадо за последний месяц также отметили рост спроса на видеокарты на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Среди популярных моделей были видеокарты MSI, Gigabyte, Palit и Asus серии Nvidia GeForce RTX 40.

С начала марта цены на видеокарты выросли на 20–40%, например, Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Aero подорожала на 24%, до 47 тыс. рублей, в то время как RTX 3060 Ventus 2X 12G OC LHR — более чем на 40% (до 33 тыс. рублей), а Palit RTX 4060 Ti DUAL — практически на 40%, до 43 тыс. рублей. Однако бюджетные модели до 15 тыс. рублей подорожали не так значительно, а в некоторых случаях даже остались на прежнем уровне цены.

Эксперты указывают несколько причин такого подъема цен на видеокарты в России. Среди них изменения в работе зарубежных банков, сокращение поставок видеоускорителей и исчерпание рынка подержанных видеокарт, используемых для майнинга криптовалюты. Кроме того, возможно, что повышение цен стимулировал рост интереса к майнингу криптовалюты в связи с увеличением курса цифровых денег. Наконец, развитие технологий искусственного интеллекта, требующих производительных видеоускорителей, также оказывает влияние на рынок видеокарт.