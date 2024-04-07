Мнение «аналитика»: О зачётном троллинге… Ну кто ещё мог так унизить «сверхдержаву»?

Жить в нынешнем безумном мире опасно, зато интересно.

Такие события происходят буквально на наших глазах — закачаешься. Раньше чего-то подобного не могли представить себе даже фантасты. А теперь они рвут на себе рубахи, чувствуя дефицит фантазии. Любая завиральная идея — быстро становится реальностью. И нам всем с этим жить.

Ну вот кто мог ещё недавно вообразить, что… пипец какие «адские» #санкции коллективного Запада — к слову, по их количеству #Россия стала мировым рекордсменом, — не только не сокрушат российскую экономику, но вызовут её #рост более чем на 3% год к году. И дело совсем не в расходах бюджета на оборону и безопасность: большой стимул к росту — импортозамещение и стройка. Причём и там, и там собственно бюджетных денег — мизер по сравнению с эффектом.

Ладно, это дела внутренние. А вот — на глобальном рынке.

В прошлом году экспорт американского дизеля в Бразилию упал на 70%. Потому что… его заменили поставки из России.

Ну и вообще #экспорт нефтепродуктов из #США в страны американского континента, которые ещё недавно были для Вашингтона чем-то вроде «независимых» республик #СССР, снижается. О чём непреложно свидетельствует #статистика.

Может быть, для Америки это и невелика потеря. Но для России — большое достижение. То, что российский подсанкционный дизель теснит американцев на рынке Бразилии – это, если называть вещи своими именами, абсолютный троллинг американских нефтяников. Для последних рынок Центральной и Южной Америк – домашний. До того, что ТЭК крупнейших стран региона – Мексики, Бразилии, Венесуэлы — завязан на американские технологии и переработку. Связь рынков примерно такая же тесная, как и досанкционная связь ТЭК России-Европа.

Впрочем, экспорт ГСМ из #США падает уже семь лет. Американских нефтепереработчиков теснят на внешних рынках новейшие НПЗ-гиганты Индии, Китая, Сингапура и Ближнего Востока. Даёт свои плоды и многолетняя программа модернизации российской нефтянки. Штатовские нефтяники всё больше делают ставку на сырьё первого передела – сырую #нефть, СУГ и СПГ. Экспорт этих несложных первичных товаров ставит рекорды. Что также можно считать троллингом «технологичной» сверхдержавы.

И хотя Америка гордится тем, что в условиях скоординированного решения ОПЕК+ о снижении нефтяных поставок на мировой #рынок, она является «лидером» по объёмам…

Это всего лишь попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Ибо в статистику нефтяных продаж Минэнерго #США включает пропан и другие углеводороды, являющиеся побочным продуктом добычи сланцевой нефти. А экспортирует она эти смеси, потому что не в состоянии обеспечить их переработку у себя. Поскольку теряет #технологии и компетенции в этой сфере. Опять же, сохранение за Россией второго места по экспорту нефти в условиях санкций — тоже своего рода насмешка над «гегемоном». И тоже его троллинг.

Выходит, #Россия «затроллила» Штаты совсем?

Так толсто, что даже тонко?

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