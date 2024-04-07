 

Рупор кремлевской пропаганды: О роли иностранцев в атаке на Белгородскую область

07.04.2024, 4:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

О роли иностранцев в атаке на Белгородскую область

Спецы продолжают досмотры уничтоженных подразделений противника на позициях у государственной границы в Белгородской области. И конечно найденные фрагменты экипировки, личных вещей, документов, вооружения позволяют ответить на многие вопросы.

Кто наш противник? Почему было необходимо начинать СВО? От кого мы должны обезопасить наших детей?

На фото ликвидированный боевик ГУР МО Украины. Предположительно это один из американских наемников, который участвовал в попытке прорыва государственной границы России в районе деревни Козинка. А вот ВИДЕО (нужно смотреть до конца) с нашлемных камер армии детоубийц и трусов очень красноречивое. На наши дома нападает русофобское отребье со всего мира. Противник пытался представить свою операцию, как атаки, которые организованы вырусями, но на самом деле неовласовцы участвовали в атаках в качестве ширмы, а отряды были сформированы из военнослужащих ГУР и профессиональных наемников: американцев, румын, французов. Теперь их тела доедают бродячие псы.

(с) Поддубный

Видео с камеры снятой с трупа смотреть тут https://t.me/epoddubny/19563

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Штрафы за спам-звонки

07.04 / Мнение «аналитика»: О секрете глубокого удовлетворения… Всё так просто?

07.04 / Рупор кремлевской пропаганды: В Казахстане количество число сократилось в два раза

06.04 / Помогает при гиперпигментации и уменьшает дискомфорт от розацеа: азелаиновая кислота и ее польза для здоровья кожи

06.04 / Мнение «аналитика»: О мифе про энергопереход… Людям втридорога скормили г***но?

06.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Венская конвенция, давай до свидания!

06.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Возвращение “Ратибора”

06.04 / The Information: глава OpenAI и Джони Айв создают персональное ИИ-устройство

06.04 / Мнение: Ленин: патриот России или иностранный агент?

06.04 / Рупор кремлевской пропаганды: В Харькове уничтожены 2 РСЗО обстреливавшие “Белгород”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика