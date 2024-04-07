Рупор кремлевской пропаганды: О роли иностранцев в атаке на Белгородскую область

О роли иностранцев в атаке на Белгородскую область

Спецы продолжают досмотры уничтоженных подразделений противника на позициях у государственной границы в Белгородской области. И конечно найденные фрагменты экипировки, личных вещей, документов, вооружения позволяют ответить на многие вопросы.

Кто наш противник? Почему было необходимо начинать СВО? От кого мы должны обезопасить наших детей?

На фото ликвидированный боевик ГУР МО Украины. Предположительно это один из американских наемников, который участвовал в попытке прорыва государственной границы России в районе деревни Козинка. А вот ВИДЕО (нужно смотреть до конца) с нашлемных камер армии детоубийц и трусов очень красноречивое. На наши дома нападает русофобское отребье со всего мира. Противник пытался представить свою операцию, как атаки, которые организованы вырусями, но на самом деле неовласовцы участвовали в атаках в качестве ширмы, а отряды были сформированы из военнослужащих ГУР и профессиональных наемников: американцев, румын, французов. Теперь их тела доедают бродячие псы.

(с) Поддубный

Видео с камеры снятой с трупа смотреть тут https://t.me/epoddubny/19563

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