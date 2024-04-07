Рупор кремлевской пропаганды: Штрафы за спам-звонки

Приняты изменения к законодательству вводдящие изменения в систему штрафов за телефонный спам.

Теперь за телефонный спам будут административно штрафовать.

Физ.лица – 10 000 – 20 000 рублей.

Должностные лиц – 20 000 – 100 000 рублей.

Юр.лица – 300 000 – 1 000 000 рублей.

Посмотрим, как это повлияет на навязчивый телефонный спам. Приезжаешь в Москву, сразу начинаются звонки с предложениями всякого фуфла.

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