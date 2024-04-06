Помогает при гиперпигментации и уменьшает дискомфорт от розацеа: азелаиновая кислота и ее польза для здоровья кожи

Возможно, вы уже слышали о косметических ферментных пилингах, ведь продукты с салициловой кислотой или другими химическими составляющими сейчас находятся на пике популярности. Люди с жирным типом кожи, склонной к появлению прыщей или высыпаний, часто обращаются к ним за помощью. Однако в последнее время стали особенно востребованы пилинги на основе азелаиновой кислоты. В сегодняшней статье мы более подробно остановимся на этом загадочном ингредиенте.

Что такое азелаиновая кислота?

Это природная кислота, содержащаяся в пшенице, ячмене и ржи. Сейчас ее в основном производят синтетическим путем для косметической отрасли и используют в различных концентрациях. Благодаря противовоспалительному и противомикробному действию азелаиновой кислоты, она в настоящее время стала эффективным средством для лечения акне и розацеа. Кроме того, она также оказывает осветляющее действие на кожу и может использоваться при борьбе с гиперпигментацией.

Какое влияние оказывает азелаиновая кислота на кожу?

Этот активный ингредиент особенно полезен людям с жирной кожей. Если летом вы страдаете от повышенной выработки кожного сала, стоит включить азелаиновую кислоту в свою рутину по уходу за кожей. Продукты с дозировкой от 5 до 10% идеально подходят для косметических процедур и их следует применять два раза в день.

Далее мы подробно расскажем о пользе этой кислоты для здоровья кожи.

Устраняет прыщи и другие несовершенства

Прыщи возникают из-за чрезмерной выработки кожного сала, закупорки пор и размножения бактерий. Доказано, что азелаиновая кислота является эффективным решением при лечении прыщей, поскольку она регулирует выработку кожного сала, борется с бактериями и очищает поры от загрязнений. Противовоспалительные свойства продукта также помогают уменьшить покраснение и воспаление, которые часто сопровождают высыпания.

Уменьшает симптомы розацеа

Розацеа — это заболевание кожи, характеризующееся покраснением, появлением выраженных кровеносных сосудов и воспалением. Доказано, что кремы, содержащие азелаиновую кислоту в высоких дозах, эффективны при лечении розацеа. Они способствуют купированию воспаления и покраснений. Использование средства также уменьшает видимость кровеносных сосудов и улучшает общий вид кожи.

Помогает при гиперпигментации

Гиперпигментация может быть вызвана различными факторами, такими как воздействие солнца, гормоны или непосредственно повреждения дермы. Помимо антибактериальных свойств, азелаиновая кислота также оказывает осветляющее действие и помогает регулировать выработку меланина, что приводит к уменьшению гиперпигментации. Регулярное использование продуктов, содержащих азелаиновую кислоту, может осветлить темные пятна и помочь добиться ровного цвета лица.

Действие на кожу при ежедневном применении

Азелаиновая кислота используется в различных составах косметики, включая кремы, сыворотки и гели. Ее концентрация в продуктах может варьироваться, поэтому важно следовать инструкциям производителя и использовать средства согласно рекомендованной дозировке. Обратите внимание, что препараты, содержащие более 15% азелаиновой кислоты, должны отпускаться исключительно по рецепты и быть назначены дерматологом.

Как и все, что касается ухода за кожей, азелаиновая кислота требует регулярного и продолжительного использования для достижения наилучших результатов. Продукты с 10-процентным содержанием этой кислоты прекрасно вписываются в ежедневную рутину по уходу за кожей. Помните, что наша дерма нуждается в дополнительной защите в результате химического пилинга, и обязательно нанесите солнцезащитный крем с высоким уровнем SPF в течение дня.

Возможные побочные эффекты

Хотя азелаиновая кислота обычно хорошо переносится и может применяться даже беременными женщинами и во время грудного вскармливания, некоторые побочные эффекты все же не исключены. К ним относятся временное покраснение, сухость или легкое жжение на коже. В редких случаях также могут возникнуть аллергические реакции.

Если вы заметили это у себя – покраснение кожи, крапивницу или сильное жжение, – немедленно прекратите использование продукта. Лучше промыть место нанесения лосьона или сыворотки водой. По словам специалистов, использование высокодозированных кремов для борьбы с прыщами рекомендуется только с 12 лет.