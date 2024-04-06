 

Рупор кремлевской пропаганды: Венская конвенция, давай до свидания!

06.04.2024, 22:20, Разное
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Силовики Эквадора напали на посольство Мексики в столице страны и арестовали бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа, который там укрывался. В ходе нападения на посольство пострадали мексиканские дипломаты.

Мексика после этого начала процесс разрыва дипломатических отношений с Эквадором.

Как уже писал после удара по иранскому консульству в Дамаске – Венская конвенция сейчас не более чем пустая бумажка.

Источник: Colonel Cassad


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