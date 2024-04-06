Рупор кремлевской пропаганды: Венская конвенция, давай до свидания!
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Силовики Эквадора напали на посольство Мексики в столице страны и арестовали бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа, который там укрывался. В ходе нападения на посольство пострадали мексиканские дипломаты.
Мексика после этого начала процесс разрыва дипломатических отношений с Эквадором.
Как уже писал после удара по иранскому консульству в Дамаске – Венская конвенция сейчас не более чем пустая бумажка.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет