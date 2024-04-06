Мнение: Ленин: патриот России или иностранный агент?

Владимир Ильич, восстань он сегодня из своего хрустального гроба в Мавзолее, немало удивился бы, узнав, что в блогах его называют «патриотом» и «государственником». При жизни Ленин писал, что патриотизм — такой же «опиум для народа», как и религия, и что в любой войне он будет поддерживать исключительно сторону «угнетённых». Цитирую, к примеру, из открытого письма Ленина другому коммунисту, Борису Лифшицу, более известному как Борис Суварнин (ссылка):

Но с марксистской точки зрения такие общие и отвлеченные определения, как «апатриотизм», абсолютно никакой цены не имеют. Отечество, нация — это категории исторические. Если во время войны речь идет о защите демократии или о борьбе против ига, угнетающего нацию, я нисколько не против такой войны и не боюсь слов «защита отечества», когда они относятся к этого рода войне или восстанию. Социалисты всегда становятся на сторону угнетенных и, следовательно, они не могут быть противниками войн, целью которых является демократическая или социалистическая борьба против угнетения. Таким образом, было бы прямо-таки смешным отрицание законности войн 1793 г., войн Франции против реакционных европейских монархий, или гарибальдийских войн и т. д. … Было бы точно так же смешным нежелание признавать законность войн угнетенных народов против их угнетателей, которые могли бы разразиться в настоящее время, например, восстания ирландцев против Англии, или восстания Марокко против Франции, Украины против России и т. д. …

[Идущая сейчас мировая] война — война империалистская, это война рабовладельцев, которые поссорились из-за своего рабочего скота и хотят укрепить и увековечить рабство. Эта война — тот «капиталистический разбой», о котором говорил Жюль Гед…

Маркс и Энгельс не боялись призывать немецкий народ к войне против России в 1848 и 1859 годах…

Наша партия не боится заявить публично, что она встретит сочувствием войны или восстания, которые Ирландия могла бы начать против Англии, Марокко, Алжир, Тунис — против Франции, Триполи — против Италии, Украина, Персия, Китай — против России и т. д.

…можно ли было бы завтра признать право на «защиту отечества» за Россией и за Англией, если вслед за тем, как они получили урок от Германии, на них напала бы Персия в союзе с Индией, Китаем и другими революционными народами Азии, совершающими свой 1789 и свой 1793 годы?

…Наша партия отвергла как толстовское учение, так и пацифизм, заявив, что социалисты должны в настоящей войне стремиться превратить ее в гражданскую войну пролетариата против буржуазии, за социализм…

Письмо написано в конце 1916 года, когда русская армия отражала нападение напавшей на Россию Германии. В Рунете, кстати, ходит нелепый миф, согласно которому войну против Германии начал Николай II. Это тем более нелепо, что даже в советских учебниках придерживались исторических фактов: Германия и Австро-Венгрия напали на Россию, а не наоборот. Некоторые также утверждают, будто мы якобы спровоцировали немцев, начав мобилизацию. Но нет: Россия начала мобилизацию только через неделю после того, как мобилизацию начала Австро-Венгрия.

Так вот, с самого начала войны Ленин требовал поражения России. Вот, к примеру, что писал Ленин в 1914:

Единственно правильный пролетарский лозунг есть превращение современной империалистской войны в гражданскую войну. Именно такое превращение вытекает из всех объективных условий современной военной катастрофы и только систематически пропагандируя и агитируя в этом направлении, рабочие партии могут выполнить обязательства, которые они взяли на себя в Базеле.

Только такая тактика будет действительно революционной тактикой рабочего класса, соответствующей условиям новой исторической эпохи.

А вот строчки, где Ленин хвастается вредом, который наносит России (ПСС, т. 26):

Но наше парламентское представительство — Российская социал-демократическая рабочая фракция в Государственной думе — сочло своим безусловным социалистическим долгом не голосовать военных кредитов и даже покинуть зал заседаний Думы для еще более энергического выражения своего протеста, сочло долгом заклеймить политику европейских правительств, как империалистскую. И, несмотря на удесятеренный гнет царского правительства, социал-демократические рабочие России уже издают первые нелегальные воззвания против войны, исполняя долг перед демократией и Интернационалом

Чуть дальше Ленин ругает других социалистов, доказывая им, что война Германии с Россией — это всего лишь хорошая возможность устроить у русских в тылу гражданскую войну, и что патриотизм — это не более чем «буржуазный шовинизм»:

…отрицая классовую борьбу, с ее необходимым превращением в известные моменты в гражданскую войну, и проповедуя сотрудничество классов; — проповедуя буржуазный шовинизм под названием патриотизма и защиты отечества и игнорируя или отрицая основную истину социализма, изложенную еще в «Коммунистическом Манифесте», что рабочие не имеют отечества…

Под буржуазным шовинизмом Ленин имел в виду прежде всего так называемый «великорусский шовинизм», то есть, цитирую Срамопедию, «шовинистический русский национализм, имеющий истоки в Российской империи». Интересный факт: Ленин считал объединение немцев благом для Германии, но русским в таком праве категорически отказывал.

Текстов, в которых Ленин призывал бороться против России всеми способами, сохранилось великое множество. Это было последовательной позицией вождя: против нас он был не только в 1914, но и десятью годами раньше, во время войны против Японии (пример). Напомню, на всякий случай, что и в той войне мы тоже защищались: вопреки неграмотным возгласам некоторых блогеров, это Япония напала в 1904 на Россию, а не наоборот.

Партия Ленина тогда помогала Японии, устраивая стачки в тылу воюющей России, а также ведя разлагающую работу в русской армии. Во Вторую Отечественную (Первую мировую) большевики орудовали по той же схеме: разлагающая работа в армии и мятежи в тылу. К примеру, в 1915 большевики устроили массовые стачки в Иваново, которые перекинулись на крупные города России. Большевики выводили мятежников на столкновения с полицией под лозунгами «Долой царя!» и «Долой войну!» (ссылка).

Перенесёмся теперь в наши дни, в 2024 год. Представим себе некого условного Тленина — полностью воображаемого персонажа — который:

— ненавидит Путина, аж кушать не может;

— видный участник оппозиционных тусовок и мероприятий;

— часто мелькает в Медузе, на Дожде и в прочих запрещённых СМИ;

— ежедневно пишет в Твиттере и Фейсбуке, как сильно Россия виновата во всём;

— из хорошей семьи;

— горячо защищает террористов, если только они орудуют в России;

— двумя руками поддерживает любые намёки на сепаратизм в России;

— пишет, что соседи должны сообща напасть на Россию, чтобы избавиться от российского влияния;

— последние годы проживает в Израиле;

— в молодости недолго работал адвокатом, но давно уже существует на непонятно чьи донаты;

— выступает за немедленное окончание СВО через полную капитуляцию России;

— удалённо организует в России поджоги релейных шкафов и акции «нет войне»;

— заявляет, что поражение России жизненно необходимо, так это станет хорошей возможностью устроить в России майдан.

Так вот, коллеги, вопрос. Кем мы с вами будем считать этого воображаемого Тленина — патриотом или иностранным агентом?