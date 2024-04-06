 

GizmoChina: Huawei готовит к выходу Vision Pro и трижды складываемый смартфон

06.04.2024, 19:35, Разное
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Huawei готовит к выходу Z-образной складной модели смартфона и гарнитуры Vision Pro. По информации портала GizmoChina, ссылающегося на китайского инсайдера SmartPikachu, компания завершила разработку устройств и готовится к предстоящему запуску на рынок.

Смартфон Huawei будет иметь Z-образную складную конструкцию и экран диагональю около 10 дюймов, поставляемый компанией BOE. Производство шарниров для устройства доверено компаниям Zhaoli и Fusda.

В дополнение к смартфону ожидается выход гарнитуры смешанной реальности Huawei Vision Pro. Подробности о ней пока малоизвестны.

Также отмечается, что одинаковое название гарнитур Huawei и Apple стало причиной отказа в регистрации торговой марки Vision Pro для американской компании. Пока что американскую гарнитуру можно приобрести только в США. Планы Apple на выпуск своего устройства в Китае до конца 2024 года остаются неизвестными, так как нет названия для продукта.


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