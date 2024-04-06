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06.04.2024, 19:35, Разное
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Согласно информации, готовящийся к выходу Samsung Galaxy Z Fold6 получит аналогичные характеристики аккумулятора и зарядки, как у модели Galaxy Z Fold3 2021 года. Эту новость приводит портал Android Authority, ссылаясь на авторитетного инсайдера Ice Universe.

Согласно данным инсайдера, Galaxy Z Fold6 будет оснащен аккумулятором емкостью 4400 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт. Ранее другие источники уже сообщали о невысокой мощности зарядки.

Ожидается, что использование такой медленной зарядки в смартфоне 2024 года может вызвать разочарование, учитывая, что конкурирующие устройства уже несколько лет предлагают более высокую скорость зарядки. Например, складной смартфон OnePlus Open, также известный как Oppo Find N3, оснащается аккумулятором емкостью около 4800 мАч и поддерживает скоростную зарядку на 67 Вт, а у моделей Honor Magic V2 и Huawei Mate X5 при аналогичной емкости аккумулятора используется зарядка на 66 Вт.

По слухам, Samsung Galaxy Z Fold6 получит незначительно увеличенный экран, небольшой вес, корпус из титана и чип Snapdragon 8 Gen 3. По остальным характеристикам новинка, по всей видимости, будет аналогична предыдущей модели.


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