 

Экс-директор ЦРУ – право Израиля на самооборону не означает, что можно воевать, как заблагорассудится

06.04.2024, 16:54, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

У Израиля есть право защищать себя после нападения ХАМАС, однако это право не означает, что Израиль может вести войну, как ему заблагорассудится, заявил в эфире CNN бывший директор ЦРУ Леон Панетта. По словам Панетты, сейчас Израиль не придаёт значения гуманитарным потребностям сектора Газа, не беспокоится о безопасности сотрудников благотворительных организаций и не задумывается о прекращении огня и об обмене заложниками.

Что вы можете ответить, когда критикуете то, как Израиль ведёт эту войну, и слышите от сторонников Израиля — как это слышу я, — что ХАМАС стремится к уничтожению Израиля, это написано в их уставе; что ХАМАС начал это 7 октября, напав на мирных жителей и похитив их; что ХАМАС мог бы сегодня закончить эту войну, если бы освободил заложников и сдался, как это обычно происходит при проигрыше; и что ХАМАС не заботится о жизнях палестинского народа. Я не оспариваю ни одно из этих утверждений. Но что вы ответите людям, которые говорят так, будто это означает, что Израиль может вести войну, как ему заблагорассудится? 

ЛЕОН ПАНЕТТА, бывший директор ЦРУ: Что ж, я думаю, что это и есть ответ. Это не даёт им права не обращать внимания на гуманитарные потребности, не обращать внимания на то, чтобы случайно не наносить удары по ни в чём не повинным сотрудникам гуманитарных организаций.
 
Это не даёт им права, по сути, не обращать внимания на более важный вопрос — собираетесь ли вы добиваться прекращения огня? Сможете ли вы добиться обмена заложниками и сможете ли вы наладить реальные каналы связи для доставки гуманитарной помощи?
 
Никто не ставит под сомнение право Израиля на самооборону. Никто не ставит под сомнение их право бороться с ХАМАС. Это объяснимо. Мы начали борьбу с «Аль-Каидой»* после 11 сентября. Никто не ставил под сомнение тот факт, что мы могли бороться с ними. Но мы действовали против них целенаправленно. Это заняло много времени, но в конце концов мы нашли тех, кто несёт ответственность за террористические акты 11 сентября.
 
То же самое может быть и с Израилем, если они будут предпринимать против ХАМАС целенаправленные действия и если поймут, что гуманитарная помощь там необходима для спасения жизней.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2024 года.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.


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