 

В Минске установили памятную доску в честь Ли Харви Освальда

06.04.2024, 15:33, Разное
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Минский областной исполнительный комитет Республики Беларусь объявил о торжественном открытии мемориальной доски в честь выдающегося жителя города и ударника труда Ли Харви Освальда, о чём сообщает газета «Рабочий Минск».

Памятная доска появилась на территории Минского радиозавода имени Ленина, где Ли Харви Освальд работал токарем на производстве электробытовой и космической электроники с 1959 по 1961 год. На мероприятии присутствовали депутаты минского облисполкома, а также почётные работники завода на пенсии, рассказавшие журналистам про знакомство с выдающимся коллегой по цеху.

«Занятный парень был, – вспоминает инженер-проектировщик V разряда Зинаида Котляровская, – Вроде бы и стеснительный, скромняга, но как в работу влился, так у него заготовки по платам пулями одна за другой вылетали».

«Крепкий он, силовитый, – говорит заслуженный токарь VI разряда Петрусь Рудовский. – По нему сразу было видно: военной выправки человек, наш боец, хоть и мало что соображал».

«Мы его всем цехом нашим провожали, когда он к себе на чужбину собрался, гнида такая, – с грустью вспоминает токарь Александра Любенко, – Его уже и мужики отговаривали, ну кто тебя там ждёт, кому ты там нужен? Там, говорят, народ страдает пуще нашего, газеты почитай. А он рукой махнул и говорит – ничего, скоро ещё весь мир ещё обо мне заговорит. Не соврал».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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