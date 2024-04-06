Красота – в простоте: как и с чем модно сочетать базовую белую футболку этой весной

Базовую белую футболку можно встретить в любом женском (да и в мужском тоже) гардеробе. Ее обычно надевают под джинсы и брюки, под куртки, свитеры и толстовки. Но на самом деле с белой футболкой можно создать намного больше образов. Предлагаем вам несколько креативных идей, с чем будет модно сочетать белую футболку этой весной.

С многослойной мини-юбкой

Многослойная мини-юбка вместе с базовой белой футболкой создадут образ, в котором вполне можно отправиться на вечеринку или другое мероприятие. Юбка с рюшами делает белую футболку менее формальной и придает вашему образу более молодежный вид.

С брюками с рисунком

Если у вас есть легкие весенние брюки с ярким рисунком, то получится идеальный образ, если сочетать их с белой футболкой. Если вы захотите чем-то дополнить свой наряд, добавьте к нему джинсовую куртку. Завершите свой образ стильными солнцезащитными очками.

Монохромный образ

Если все предметы вашего наряда белого цвета, то ваш образ получится элегантным и привлекательным. В данном случае очень эффектно смотрится сочетание белой футболки с длинной белой юбкой, белой курткой оверсайз и белыми кроссовками.

С жилетом в стиле бохо

Белая базовая футболка очень выигрышно будет смотреться с ярким предметом одежды, например, с жилетом в стиле бохо с вышивкой, кристаллами и принтом. Этот образ вы можете дополнить и другим ярким предметом одежды, например атласной юбкой в одном из цветов жилета.

С костюмом

Если вам уже надоело под костюмы надевать элегантные блузы, можете упростить свой весенний образ, надев под костюм белую базовую футболку. Так ваш наряд будет выглядеть более комфортно и непринужденно. Для большей оригинальности дополните образ яркой сумкой.

Футболка с завязанным узлом

Очень стильно смотрится белая футболка с завязанным сбоку узлом. Так она будет вплотную прилегать к телу и позволит более свободно носить пиджак оверсайз. Еще одним важным элементом такого наряда станет длинная атласная юбка.

С твидовым пиджаком

Одним из главных фетишей нынешней весны станет твидовый пиджак в парижском стиле. Чтобы такой пиджак сочетать с любой юбкой, брюками или шортами, лучше всего подойдет белая футболка. Контрастными аксессуарами к вашему образу станут сумка и стильные очки.

С юбкой для вечеринки

На вечеринку под длинную юбку из тюля наденьте белую футболку. Чтобы образ не выглядел слишком простым, совместите основной наряд с приталенным пиджаком. Вместо обуви на каблуках наденьте кроссовки.

Во французском стиле

Для создания весеннего супермодного образа следуйте современному французскому стилю. Его можно добиться, если с большим пиджаком цвета хаки и бежевой мини-юбкой надеть базовую белую футболку. Аксессуары подбирайте аккуратно. Возьмите черную сумку и наденьте лоферы с белыми носками.

С яркой весенней юбкой (главное фото)

Для создания легкого весеннего образа базовую белую футболку сочетайте с зеленой льняной юбкой. Такой комплект довольно простой, но при этом выглядит очень эффектно. Дополните свой наряд широким ремнем из рафии, сумкой и босоножками.