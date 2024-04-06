Для россиян, работающих на интересы инопланетных правительств, введут статус ксеноагента

Принят во втором чтении законопроект «О регулировании политической и общественно значимой деятельности в интересах правительств и структур, базирующихся за пределами земного шара». В случае его окончательного принятия в России появится юридический статус ксеноагента для физических и юридических лиц, получающих финансирование от внеземных цивилизаций и их

руководства либо из иных соображений занимающихся публичной деятельностью в их интересах.

Первыми кандидатами на получение статуса ксеноагентов называют основателей общественного движения «Космопоиск» и отдельных сотрудников телеканалов НТВ, ТВ-3 и ТНТ, занятых популяризацией внеземных цивилизаций. Правила и ограничения, действующие для ксеноагентов,

будут аналогичны таковым для иностранных агентов. Под ограничения могут попасть

как уроженцы нашей планеты, добровольно сотрудничающие с инопланетянами, так и

сами посланцы иных миров, изображающие простых

граждан России.

«Если вы хоть раз

смотрели телевизор, то должны понимать, что с других планет ничего хорошего к

нам не придёт, – говорит один из авторов документы. Достаточно посмотреть кинофильмы «Марс атакует», «Железное небо»

или «Чужой», чтобы понять, какие планы наши инопланетные партнёры вынашивают в

отношении России и Земли вообще. При этом в эфире федеральных каналов

существует целое лобби, пиарящее этих самых ксеносов. Так дальше продолжаться

не может».

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