Путин пойдёт навстречу — Шрёдер призвал Запад искать с Россией компромисс

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Герхард Шрёдер разочарован партией, которую он когда-то возглавлял. Он считает, что она утратила прагматизм, больше заботится не о рабочих, а о людях, сидящих на пособиях, и таких вопросах, как гендер и каннабис. Der Tagesspiegel также сообщает, что политик по-прежнему отказывает «порвать с Путиным» и уверен, что можно найти дипломатическое решение по Украине, если западные страны проявили бы к этому интерес.



AP

Герхард Шрёдер разочарован состоянием немецкой политики и СДПГ, партии, которую он когда-то возглавлял. «Что меня действительно огорчает, так это провинциализм нынешних лидеров», — заявил политик в интервью накануне своего 80-летия.

По мнению Шрёдера, его партия теперь больше заботится о «получателях пособий», а не о «рабочей середине», в Германии «у многих людей складывается впечатление, что в Берлине больше заботятся о гендере и каннабисе». Шрёдер констатирует, что его партия «потеряла компас». По его мнению, партийной верхушке стоит уйти в отставку. «Если бы у меня было 15 процентов, я бы сразу подал в отставку», — цитирует Шрёдера Der Tagesspiegel.

«Вся «светофорная» коалиция не даёт особых оснований для надежды», в том числе потому, что в политике осталось мало прагматиков, уверен Шрёдер. Der Tagesspiegel указывает, что, как и прежде, бывший канцлер отказывается «порвать с Путиным». Он уверен, что с Россией можно найти компромисс — и поэтому «в интервью он призвал Францию и Германию проявить инициативу по дипломатическому решению», Путин, по его мнению, готов к переговорам. «Я твёрдо убеждён, что Путин тоже заинтересован в этом». Бывший канцлер похвалил своего однопартийца Рольфа Мютцениха, который в бундестаге предложил подумать над другими опциями для Украины, например, о заморозке конфликта.

«Усиление АдГ вызывает особенно большое беспокойство у Шрёдера», — пишет немецкая газета. Канцлер считает, что СДПГ в коалиции с Ангелой Меркель допустила ошибку во время миграционного кризиса 2015 года. «Культура гостеприимства госпожи Меркель в коалиции с СДПГ была большой ошибкой, это было морально оправдано, но политически несостоятельно». Последующие правительства, включая действующий кабинет, не смогли справиться с последствиями. «Это разрывает наше общество на части, СДПГ этого не видит», — продолжает критику своей партии Шрёдер.