Register: американский сисадмин 33 года жил под именем знакомого из психбольницы

В Висконсине системный администратор был признан виновным в краже личности и мошенничестве, что привело к несправедливому заключению невинного пострадавшего. Он использовал чужую личность на протяжении 33 лет, в результате чего его жертва была ошибочно заключена в тюрьму и психиатрическую больницу.

Мэттью Дэвид Кейранс встретил Уильяма Дональда Вудса в 1988 году и начал использовать его личность, получив поддельные документы. За это время он занимал ключевые позиции в IT-отделе больницы Айовы, заработав более $700 тыс. за десять лет.

Когда настоящий Вудс обнаружил финансовые несоответствия, Кейранс передал поддельные документы властям, что привело к аресту Вудса. Он провел в заключении 428 дней и еще 147 дней в психиатрической клинике, прежде чем был освобожден.

После того как Вудс рассказал о местонахождении Кейранса, тот был пойман. Детективы использовали ДНК-тесты для раскрытия аферы Кейранса. Теперь ему грозит до 32 лет тюремного заключения и штраф в размере $1,25 млн.