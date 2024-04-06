Своим неудачным советом Клинтон создала Байдену дополнительные неприятности

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В ходе недавнего появления на телевидении экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон создала для Байдена новую проблему, пишет The Hill. Как напоминает издание, бывшая первая леди посоветовала разочарованным избирателям, которые недовольны предстоящим реваншем Байдена и Трампа, «перебороть себя».



AP

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, возможно, создала для президента Джо Байдена новую проблему, посоветовав разочарованным избирателям «перебороть себя», пишет The Hill.

Произошло это во время её недавнего участия в программе Tonight Show. Ведущий Джимми Фэллон спросил, что бы она сказала избирателям, которые «расстроены» тем, что выборы будут проходить между Байденом и Трампом.

«Переборите себя, — сказала Клинтон. — Таковы эти два варианта».

Поясняя свою точку зрения, она заявила, что Байден «стар, эффективен и сострадателен, у него есть сердце и он действительно заботится о людях», в то время как Трамп «стар и его обвиняют в совершении 91 преступления».

Как отмечает издание, даже демократы выразили скептицизм по поводу того, что недовольные избиратели, многие из которых и без того чувствуют себя отчуждёнными, будут восприимчивы к посланию Клинтон.

Эти заявления бывшей первой леди США прозвучали на фоне обеспокоенности демократов избирательными перспективами Байдена, который, помимо всего прочего, рискует потерять голоса из-за возможного участия в президентских выборах других кандидатов со схожими политическими взглядами, таких как представитель Партии зелёных Джилл Стайн.