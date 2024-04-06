Заслали бумеранг пришельцы, неведомые нам умельцы

Кто бы сомневался, что на «прямой трансляции с космической станции» обнаружился не просто мусор, а запечатлены кадры гигантского «бумеранга НЛО».

Вот и теоретик очередного заговора считает, что он наткнулся на «Святой Грааль» доказательств НЛО, то бишь достижение некой утопической цели, получение чего-то абсолютно недостижимого, на прямой трансляции с космической станции. Дескать, случилось сие после того, как он якобы заметил гигантский летательный аппарат, которому неведомые нам инопланетяне сумели придать форму земного орудия — бумеранга.

На видео, которым поделился самопровозглашенный эксперт по НЛО теоретик заговора, показан V-образный объект, пролетающий над Землей, и утверждается, что оно получено во время прямой трансляции с МКС. «Спец» по внеземным явлениям выложил эти кадры на свой YouTube-канал, где назвал их «Святым Граалем» предполагаемых доказательств существования НЛО.

Он объяснил своим 14 000 подписчикам, что хранил ролик восемь месяцев, пока друг не проверил его на наличие «признаков монтажа» и не нашел «никаких доказательств» того, что кадры подвергались манипуляциям. В видео, которое набрало более 700 просмотров, он продолжил:

«Для меня этот ролик — святой Грааль наблюдений НЛО. Это точно не рукотворный объект. Огромный размер говорит об обратном. С камеры трудно определить расстояние, но он находится достаточно близко к Земле, чтобы можно было увидеть, как он отбрасывает тень.МКС вращается по орбите на расстоянии около 250 миль (402,34 км) от поверхности Земли.

Ну а дальше идут фантазии «космического теоретика», предлагающего всем просто поверить, что с МКС был виден гигантский звезолет с целой толпой умельцев-инопланетян, придавших ему форму метательного орудия австралийских аборигенов:

Таким образом, если этот НЛО находится ближе к Земле, чем камера, то перед нами нечто диаметром в несколько миль. Это не разведывательный корабль. Это корабль-колония. На нем живет целое население. Этот корабль идеально подходит под описание огней Феникса. POW! (Доказано!)»

Зрители остались в восторге от ролика, многие написали в комментариях, считая, что это может быть доказательством внеземной жизни:

— Святые угодники! Если это правда, то POW! Отличный улов.

— Эта штука массивная.

— Эти кадры НЛО просто невероятны. В последнее время появилось много отличных видео НЛО над облаками. Отличное видео.

Другим же потребовалось немного больше убеждения, так как один из зрителей характеризовал видео:

— 100 % подделка. Частота кадров бумеранга в 6 раз выше, чем частота кадров Земли….., когда вы показываете в замедленном режиме, вы видите, что бумеранг движется 6 раз, а затем фон Земли движется один раз вправо….. 6 от бумеранга, 1 от Земли…. и так продолжается, пока не исчезнет из кадра….. это НЕВОЗМОЖНО, если это было снято камерой… если только Земля вдруг не начала двигаться в ритме медленного тиканья — лол!

Разумных зрителей этого видео, должно быть, тоже душит дикий смех: так можно все что угодно притянуть за уши к столь популярной нынче на Западе теме НЛО.

Источники информации и фото: dailystar.co.uk, u-f.ru

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