 

В Чечне запретили гимн России

06.04.2024, 7:21, Новости дня
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Музыкальные, вокальные и хореографические произведения в Чечне должны иметь темп от 80 до 116 ударов в минуту, то есть не быть ни медленными, ни быстрыми.

Власти Чечни решили ограничить темп воспроизведения всех музыкальных, вокальных и хореографических произведений в республике на уровне от 80 до 116 ударов в минуту (BPM), сообщает «Грозный-информ» со ссылкой на министерство культуры Чеченской Республики.

Министр культуры Чечни Муса Дадаев сообщил в ходе расширенного совещания, прошедшего 5 апреля, что по этому вопросу принято «окончательное решение», согласованное с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

По поручению Кадырова Минкульт Чечни проверяет, насколько чеченские музыкальные, вокальные и хореографические произведения соответствуют «чеченскому менталитету и музыкальному ритму».

– Сегодня под руководством [главы минкульта] Мусы Дадаева прошло расширенное совещание с руководителями творческих государственных и муниципальных коллективов Чеченской Республики, в ходе которого он озвучил окончательное решение, согласованное с главой ЧР Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, что впредь все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту, — сказано в сообщении.

Темп 80 ударов в минуту — это относительно медленные композиции, например, в примерно таком темпе (82 BPM) звучит песня группы украинской группы «Океан Ельзи» «Без бою». Темп 116 ударов в минуту — это как Get Lucky от Daft Punk с Фарреллом Уильямсом.

При этом в узкую границу 80-116 ударов в минуту не попадает большинство музыкальных произведений: темп транса — 130-160 BPM, темп техно — 120-150 BPM, самбы — 50-52 BPM, румбы — 25-27 BPM, вальса — 28-30 BPM.

Ниже границы 80 ударов в минуту — гимн Российской Федерации (76 BPM). Выше границы 116 ударов в минуту — песня «День Победы» Льва Лещенко (126 BPM).


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