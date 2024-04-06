Помощь Киеву под угрозой из-за склок в конгрессе

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Принятие законопроекта о помощи Украине снова под угрозой из-за внутренних распрей республиканцев, пишет Reuters. Республиканцы требуют уделить внимание обеспечению безопасности границ США и хотят, чтобы спикер Джонсон не торопился. В противном случае некоторые готовы поддержать его отставку.

Принятие законопроекта о помощи Украине и другим важным союзникам задерживается из-за распрей между республиканцами, контролирующими палату представителей США, и из-за угрозы отстранения спикера Майка Джонсона, пишет Reuters.

Сторонники помощи Киеву очень рассчитывают, что после окончания двухнедельных каникул у законодателей Джонсон сможет быстро провести пакет помощи через палату представителей и сенат, возглавляемый демократами. Время поджимает, поскольку ВСУ испытывает острую нехватку боеприпасов.

Однако республиканцы не хотят идти на компромисс и требуют уделить внимание обеспечению безопасности американских границ, а также сократить расходы, чтобы компенсировать помощь союзникам США, поясняет агентство. С этой целью они хотят, чтобы спикер подождал, пока не появится закон, который получит поддержку большинства.

Среди противников помощи Киеву — Марджори Тейлор Грин, верный союзник Трампа. В последнее время она также усилила риторику, раздавала интервью и публиковала посты в соцсетях на фоне угроз проголосовать за отстранение Джонсона от занимаемой должности в случае, если он пойдёт против своих.

«Майк Джонсон не работает на республиканцев, он не помогает республиканцам, он даже не слушает республиканцев… Нам нужен новый спикер палаты представителей!» — цитирует агентство один из постов Грин. Политик призналась в интервью, что рассчитывает побеседовать с Джонсоном в ближайшие дни.

Сам Джонсон сообщил в заявлении для Reuters: «Я уважаю Марджори… Иногда у нас действительно возникают серьёзные разногласия по поводу стратегии, но мы разделяем одни и те же консервативные убеждения. Несмотря на то что наше республиканское большинство составляет всего одно место в одной палате конгресса, мы по-прежнему каждый день боремся с этой администрацией за изменения в политике».

Сенат одобрил пакет помощи Украине и другим союзникам объёмом $95 миллионов ещё два месяца назад. С тех пор Джонсон отказывался выносить этот законопроект на голосование. Агентство отмечает, что, по мнению некоторых экспертов, он мог бы набрать достаточно голосов для принятие несмотря на противодействие республиканцев и даже несмотря на обеспокоенность демократов по поводу слишком крупного размера помощи Израилю.

Некоторые скептики считают, что может потребоваться не один месяц, чтобы достичь соглашения и заручиться поддержкой большинства республиканцев. Предвыборный сезон в самом разгаре, у конгресса остаётся всего несколько продуктивных недель. Затем внимание законодателей будет сосредоточено на предвыборной кампании.

Помимо помощи Украине есть достаточно насущных проблем, напоминает Reuters. Например, выделение средств на восстановление разрушенного моста в Балтиморе. Белый дом уверен, что все цели по отдельности имеют достаточную двухпартийную поддержку, однако Джонсон вынужден удовлетворять требования своих однопартийцев и придерживаться жёсткой линии.

Ряд демократов даже предположили, что готовы спасти спикера от отстранения с должности. Но условием для таких действий должно стать принятие достаточного пакета помощи Киеву. Такую идею публично озвучил лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис.

Сам Джонсон в ходе телевизионного интервью сообщил, что обсуждение помощи Киеву состоится, «когда мы вернёмся после этого периода работы». По его мнению, новый вариант может включать в себя помощь в виде кредита, пункты, позволяющие арестовывать российские активы, и возобновление экспорта СПГ из Соединённых Штатов.

Агентство отмечает, что несмотря на громкие заявления Мэрджори Тейлор Грин, пока нет достаточных доказательств того, что республиканцы готовы поддержать отставку нынешнего спикера. Причём речь даже о тех законодателях, которые помогли свергнуть его предшественника Кевина Маккарти.

«Я не слышал, чтобы кто-либо высказывался в поддержку этой акции. Я думаю, мисс Грин действует изолированно», — приводит агентство слова члена палаты представителей Боба Гуда.

Однако есть и те, кто считают, что ситуация может кардинально поменяться в любой момент. Особенно если Джонсон внесёт законопроект, запрещающий внесение поправок и получит поддержку демократов, как получилось, когда пытались предотвратить закрытие правительства.

«Это зависит от того, когда это произойдёт и что произойдёт на Украине», — пояснил Reuters конгрессмен Ральф Норман, выступающий против отставки спикера. «Украина — это громоотвод для спикера Майка Джонсона».

Агентство напоминает, что небольшой пакет помощи Украине в размере $300 миллионов рассматривался в палате представителей ещё при спикере Маккарти в сентябре. Тогда большинство соратников Джонсона — 117 человек — проголосовали против этой меры.

Генерал ВВС США в отставке республиканец Дон Бэйкон заверил, что в последнее время поддержка Украины среди его однопартийцев выросла. Причиной тому стало очевидное плачевное положение Киева в отсутствие американской помощи. «Я не думаю, что у нас есть несколько недель. Мы хотим быть на правильной стороне в этом вопросе».