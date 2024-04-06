Трамписты: «Байденомика» — это мираж, из-за которого страдают американцы, а нелегалы в выигрыше

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Экономика Байдена — настоящий мираж, никакого экономического бума для самих американцев не было, заявил ведущий Fox News Джесси Уотерс. По факту с июня Америка потеряла два миллиона рабочих мест с полной занятостью, и сегодня имеют работу на один миллион американцев меньше. Зато Байден успел создать пять миллионов рабочих мест для иностранцев. Их перевозят с границы, например, в Нью-Йорк, где они становятся дешёвой рабочей силой.

Американцы лучше разбираются в экономике, чем экономисты. Потому что американцы чуют неладное. И вот оно. Байденовский экономический бум никогда не был бумом для американцев. Это был бум для иностранцев.

Единственная причина, по которой у нас сейчас нет рецессии, заключается в том, что наши рабочие места занимают работники иностранного происхождения. Вчера председатель Федеральной резервной системы сам заявил об этом.

ДЖЕРОМ ПАУЭЛЛ, председатель Федеральной резервной системы США: Нам было нужно больше людей. За последние два года иммиграция значительно возросла. И это… Как правило, все эти расчёты проводит Бюро переписи населения. Но бюджетное управление конгресса на самом деле пошло другим путём и поговорило с людьми, работающими на границе и тому подобное…



Так вот оно получило гораздо более высокие подсчёты, цифры на самом деле выше, и это фактически объясняет то, о чём мы спрашивали себя: как экономика могла вырасти более чем на три процента за год, когда почти каждый сторонний экономист прогнозировал рецессию? По крайней мере, подавляющее большинство прогнозировало рецессию на 2023 год.

Председатель Федеральной резервной системы только что признался, что «байденомика» — не что иное, как просто ярмарка вакансий для мигрантов. На самом деле сегодня работает на миллион меньше американских граждан, чем в 2020 году.

С тех пор как экономика США стала восстанавливаться после пандемии, Байден создал пять миллионов рабочих мест для мигрантов. Пять миллионов рабочих мест! Не для людей, родившихся здесь, а для тех, кто родился где-то в другом месте.

Нелегальные иммигранты гуляют через границу, Байден перевозит их автобусами в Нью-Йорк, и спустя 150 дней им разрешено работать. Это и есть та самая замечательная замена, которую демократы назвали расистской? Конечно, нет! Разве можно?!

Экономика Байдена — это мираж, мигрантский мираж. Всё ещё более подозрительно. Все эти рабочие места, которые, как считает Байден, он создал, миллионы из них — это подработка или работа на неполный день. С июня Америка потеряла два миллиона рабочих мест с полной занятостью.

Так называемое возвращение Байдена — настоящий скандал. Президент незаконно наводняет американскую промышленность дешёвой рабочей силой, всё меньше самих американцев работают, а миллионам из нас приходится устраиваться на вторую работу или брать подработку.

Это приводит к снижению наших зарплат и в то же время провоцирует инфляцию. И СМИ знают об этом, но им всё равно, кто выполняет работу и кто остаётся в проигрыше. Лишь бы их кто-то обслуживал, кто угодно. И чем дешевле и быстрее, тем лучше.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2024 года.